台中市10日台中市再新增新冠肺炎本土病例3346例。（台中市政府提供）

台中市衛生局副局長邱惠慈說，台中市再新增10名中重症患者。（台中市政府提供）

台中市推出「診所PCR得來速」機制10日上路。（台中市政府提供）

台中市10日本土確診病例突破3千人大關、新增3346例，再增10例中重症，其中有4人插管；另新增1名死亡個案，為59歲大腸癌男患者，因入院接受安寧治療採檢在5月3日採檢，4日PCR確診，8日死亡，死因為大腸癌合併多重器官轉移、新冠肺炎確診，累計這波流行台中已出現2例死亡個案。

台中市長盧秀燕於10日的中市流行疫情指揮中心記者會宣布，台中市10日新增3346例，疫情仍然嚴峻，市府各項防疫措施與確診照護機制會不斷滾動式調整，其中專責病床病床數也共839床，擴增到疫情以來新開，目前已使用299床（35.64％）、可使用540床（64.36％）。

台中市衛生局副局長邱惠慈說，台中市再新增10名中重症患者，其中9人住加護病房，有4人插管，累計目前中重症在治療的還有11人，10人在加護病房、4位插管。

而繼上周有名60多歲女性失覺失調病患於5月3日死亡，台中市也新增一確診死亡個案，為1名59歲罹患大腸癌男病患，因要入住安寧病房需先採檢，5月3日入住PCR採檢，5月4日確診，5月8日死亡，未有接種疫苗紀錄。

另，有關台中市居家照護統計，盧秀燕表示，截至今（10日）10時，已送出1萬6158位進行評估，其中1萬3828 位（85.57％）已收案居家照護，累計健康關懷4萬7358人次，視訊診察1434人，送藥到府613人。

另，為維繫醫療量能，有效達到分流機制，台中市推出「診所PCR得來速」機制10日上路，上午市府同仁特別到南屯東寧兒鼻喉科診所了解「診所PCR得來速」運作狀況，診所醫護人員穿著防護衣、佩戴防護罩與N95口罩，幫助快篩陽性的民眾進行PCR篩檢，流程專業又順暢。盧秀燕說，診所的張宏育醫師表示，「參加PCR採檢工作，主要是為了盡一份心力來幫忙，希望透過這一次參與，讓有需要的人能夠得到幫助，我們力量微薄，能做儘量做」讓她相當感動。