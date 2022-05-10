陳時中視察台北醫院 侯友宜酸回：下次來應通知我 16:012022/05/10 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜酸回，要部長陳時中下次到部北醫院要通知他。(陳慰慈攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中今視察衛福部台北醫院，被問及怎麼看陳時中今天的視察？新北市長侯友宜酸回，部長今天能到新北看總是好事，新北市有17家醫院開設防疫急門診，採取做法一致性。 侯友宜說，部北也在新北市，接受新北指導採取分級分流，部長看到就是新北市現已做了一段時間的分流，這是我們該做的，「部長下次來看可以通知我，我可以帶他去看很多中央尚未解決的問題」，這才是解決問題方式，地方碰到很多問題還有賴中央快速解決。 健保調漲部分負擔延後上路 陳時中鬆口了 游盈隆砲轟蔡政府輕忽病毒 他點出關鍵2人：在狀況外 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #視察 #部長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中視察台北醫院 侯友宜：盼政院最高層來看第一線 10:372022/05/10 生活 國民黨告陳時中圖利、瀆職 綠委狠酸：看支持度就知道 13:342022/05/10 政治 第一線醫護身心俱疲 陳時中喊話：最後一戰撐過去 15:372022/05/10 生活 7月擬不再公布確診數 趙少康：陳時中為落跑參選「先期部署」 13:062022/05/10 政治 醫估確診今破7萬結果只有5萬 陳時中：黑數一定會有 15:182022/05/10 生活 新北設老幼急門診優先通道 侯友宜：確保弱勢族群獲協助 11:402022/05/10 生活 藍委告以疫謀財 陳時中嗆待法院程序 04:102022/05/10 政治要聞 霸道到毫無道理！游盈隆痛批陳時中 像極清朝這個人 13:312022/05/10 政治 地方篩檢站擠爆 陳時中：有需求不排除由中央加開 11:202022/05/10 生活 為快篩劑摃中央 她酸「電話通了腦子沒通」 陳時中：噴口水沒意義 11:402022/05/10 政治 長輩不打疫苗別出門！專家：這時間風險最高 12:362022/05/10 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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