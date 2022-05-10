衛福部長陳時中今視察衛福部台北醫院，被問及怎麼看陳時中今天的視察？新北市長侯友宜酸回，部長今天能到新北看總是好事，新北市有17家醫院開設防疫急門診，採取做法一致性。

侯友宜說，部北也在新北市，接受新北指導採取分級分流，部長看到就是新北市現已做了一段時間的分流，這是我們該做的，「部長下次來看可以通知我，我可以帶他去看很多中央尚未解決的問題」，這才是解決問題方式，地方碰到很多問題還有賴中央快速解決。