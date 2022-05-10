5月12日是國際護師節，雲林縣長代為轉贈元進莊企業股份有限公司、昇樺食品有限公司共捐贈2000盒雞精給六大責任醫院的醫療夥伴補充元氣。（雲林縣府提供）

臺大醫院雲林分院9日凌晨1點完成雲林縣第一例新冠肺炎確診產婦的剖腹產，雙胞胎男嬰順利誕生。院方表示，生產過程醫院以最高防疫規格保護第一線醫護人員，雙胞胎寶寶PCR為陰性，未受感染。縣長張麗善今（10日）前往醫院透過視訊探視產婦，並慰問醫護人員辛苦了。

臺大雲林分院婦幼醫學中心徐明洸主任表示，8日下午接獲鄰近婦產科診所通知，有一名前置胎盤、急性大量出血的31周產婦需緊急轉診接生。產婦抵達急診先做PCR檢測，才發現是陽性確診。

徐明洸說，婦幼醫學中心團隊臨危不亂，9日凌晨1時25分為產婦進行剖腹，生下一對雙胞胎，體重各為1590公克、1480公克，2名新生兒出生後隨即插管治療，目前在加護病房觀察，生命徵象皆穩定，媽媽則轉往專責病房隔離休養。

這是臺大醫院雲林分院首次面對確診產婦生產，副院長劉宏輝表示，婦幼醫學中心出動徐明洸主任、凃怡安醫師、林宜衡醫師協力開刀搶救；新生兒急重症照護團隊則有副主任蔡政憲、小兒科醫師林杏佳在旁待命，全力支援。

雲林縣長張麗善今（10日）在副院長劉宏輝、婦幼醫學中心徐明洸主任等陪同下，透過視訊關心產婦及新生兒健康狀況。

張麗善表示，臺大醫院雲林分院在疫情最黑暗的時期就站在第一線堅守，所有護理人員不顧染疫風險，從第一線的臨床照護、確診個案居家照護、疫苗快打站、快篩站、校園及職場的防疫工作，挺身提供專業的服務，她由衷敬佩及感謝。

5月12日是國際護師節，雲林縣府轉贈元進莊企業股份有限公司、昇樺食品有限公司共捐贈2000盒雞精給六大責任醫院的醫療夥伴補充元氣，感謝醫護人員辛苦了。