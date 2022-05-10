一名女子日前到薪傳二手書店搬走700多本書，部分書櫃幾乎被搬空。（黃金山提供／張亦惠嘉縣傳真）

一名女子日前到薪傳二手書店搬走700多本書，部分書櫃幾乎被搬空。（黃金山提供／張亦惠嘉縣傳真）

前世貿二館館長黃金山10多年前退休後自北部返回家鄉民雄開設二手書店，並創辦「清寒學業低成就學生之完全免費的大規模一對一家教補救教學」，孰料9日竟發生一位婦女搬走數百本書，黃金山並未報警，但在臉書貼文「尋人啟事」希望竊賊不要再犯，結果該婦女當天半夜又上門「搬書」，書店鄰居覺得有異告知邏員警，員警當場人贓俱獲，並在其車上起出700多本書，目前被依竊盜罪移送嘉義地檢署偵辦。

黃金山表示，義務老師5月9日傍晚要為學生上課前，發現書庫區地上書籍散落滿地，桌上也有書籍散落，察覺有異進而調閱監視器，發現有位婦女5月8日清晨5點半進入，不斷搬書出去至上午9點半，主要是文學與哲學類，還有國畫與油畫畫冊，非常離譜。

5月9日晚上10點多，民雄分局員警巡邏至二手書店附近，書店附近鄰居告知員警有一名女子行蹤詭異，員警上前盤查，發現該女子車上有700多本書，雖她聲稱是自己購買的，但仍將其帶回派出所，並通知館長黃金山到場指認。

黃金山指出，過去也曾發生民眾擅自拿取書籍，通常善意道歉的話，還會請他多拿幾本，沒想到這次這位拿了幾百本書的女士，被巡邏員警帶回警局時還不認錯，且態度惡劣，原想替她求情，但因其面對員警訊問態度不佳，只好交給司法處理。