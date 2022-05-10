中國股市今年來表現相對失色，不過，保德信指出，陸股中仍有部分產業挾著獲利成長優勢，特別是今年第一季獲利成長的產業與個股，如原物料、交通、食品飲料、服飾、家電、銀行等，可望吸引低接買盤進駐，參與未來的彈升契機。

PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，展望中國股市第一季財報表現，由於疫情、烏俄戰爭導致經濟發展不確定性上升，加上中國的清零政策，使得A股不論營收或獲利雙雙受到影響，A股首季營收同比增速自2021年第四季的18.1%、下滑至11.0%，獲利同比增速更明顯放緩，由18.1%、大幅降低至3.6%；若以大型股與中小型股相較，中小成長板塊業績波動幅度較大，傳統白馬股業績相對穩健。

張玉佩分析，進一步細看各產業的獲利表現有明顯分化，第一季企業獲利亮眼的產業包括有色金屬、煤炭、交運運輸、電力設備等，而家電、銀行、食品飲料、紡織服飾行業增速也維持穩健，預料這些績優類股將成為今年中國股市投資的亮點產業。

張玉佩進一步表示，以食品飲料中的白酒為例，受惠春節旺季效應及產品結構高級化，白酒產業整體業績確定性高，第一季高級白酒平均業績成長達15%，次高級白酒業績的成長幅度更是高達77%，地產龍頭古井、今世緣、口子窖、迎駕業績增速均在20%以上。預期第二季隨華東地區疫情趨緩後、政策擴大內需，市場焦點將再度聚焦端午節旺季的出貨狀況、通路庫存水準等。

張玉佩認為，中國企業仍有不少類股具有業績題材，且在4月底的政治局會議中，官方釋出穩增長、擴大內需、疫情動態清零等，將透過各類政策、紓困等以穩住經濟，實現全年經濟社會發展目標，維持5.5%經濟增長目標不變等，都替中國股市注入打底的信心與實質面支撐，建議今年陸股題材可鎖定內需消費、基建、銀行、消費性電子、疫情緩和復甦概念，並根據財報表現及政策方向做動態調整。