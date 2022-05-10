金門6-11歲學童施打新冠疫苗，今（5／10）起在各鄉鎮衛生所開打，首日只有46名學童完成接種，情況一如預期的冷清，顯示大多數家長仍在觀望中。

縣府教育處說明，新冠染疫對象逐漸擴散至11歲以下未接種疫苗之學童，縣府日前擬定6-11歲之接種計畫，5／10-13日於各鄉鎮衛生所接種。統計顯示，全縣6-11歲學童共計3879人，其中願意接種的人數共571人，比例為14.72％。

但今天首日只有46名學童完成接種，縣府研判與家長對兒童接種疫苗的副作用及風險較為擔心，未來仍將在各衛生所及學校教師、護理師的通力協作下，達到讓學童能安全施打，降低學童家屬擔憂的目標。作業方式如下：

1. 各國小列願意接種之學生名冊報衛生所。

2. 學校會通知家長於通知日期與指定時間內，陪同學童前往轄區衛生所施打。

3. 學生確定施打後，學校應給予疫苗假以3天為原則（含接種當日），且不列入出缺席紀錄，並由班級導師確認家中是否有人陪伴及照顧。4. 接種疫苗後，請家長自行妥善保管學童小黃卡，以待第2次接種時使用。

縣府教育處提醒家長注意事項：1.要接種的學童一定要有家長陪同前往。2.要帶健保卡。3.接種完畢後，小黃卡請妥善保存。4.接種後，注意學童身體狀況，正常飲食並多休息為佳。

5.期間請務必保持個人防疫意識，佩戴口罩、勤消毒。