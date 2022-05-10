台鐵工會與交通部就台鐵公司化議題仍無共識，交通部長王國材則承諾本周五（13日）將在媒體面前與台鐵工會公開討論。不過近日台鐵員工群中已經流傳一份「立法院朝野黨團協商通知」，顯示本周四立院黨團就會協商《鐵路法》修正草案以及《台鐵公司條例》草案等，台鐵員工怒稱：「12日就黨團協商，那13日找媒體進場，是要演哪齣戲？」

抗議交通部未協商就逕自將政院版《台鐵公司條例》草案送進立法院，台鐵工會五一勞動節「合法休假」，由於上周四（5日）台鐵局再與台鐵工會協商長達3小時，雙方仍無共識，協商破裂，工會遂於會議後發起端午、中秋、國慶以及11月26日縣市長選舉投票日都不加班連署。

之後交通部長王國材為了化解台鐵公司化爭議，親自出馬敲定本周五上午9點與台鐵工會「坐下來談」，並開放所有媒體參加，用公開形式讓外界看看哪一方的主張比較有道理。據透露，這場會議出席人員除了勞資方的代表，也將有勞動部次長級的官員列席。

不過近日流出一份「立法院朝野黨團協商通知」，以最速件於5月9日發出，將於5月12日中午於立法院協商《鐵路法》修正草案，以及立法院交通、司法及法制兩委員會報告審查行政院函請審議「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」案，以及立委林奕華等擬具的《台鐵公司條例》，邀集民進黨黨團、國民黨黨團、時代力量黨團及台灣民眾黨黨團協商。。

由於這項消息已在台鐵員工群組內流傳，台鐵員工表示，周四黨團協商，大勢已定，周五部長才要在媒體前跟工會討論，「這是在演哪齣戲？」

交通部表示，星期四朝野協商將針對保留的條文再次討論，是立法院的處理程序。由於臺鐵公司化是為了創造臺鐵更好的未來，周五的座談由交通部長和勞動部次長主持，屆時的重點是回應及說明員工的疑慮，爭取員工對公司化的支持。