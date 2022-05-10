新北市今新增1萬6906例確診，居隔1萬4170人，今日預計解隔7441人，而居家照護執行6萬6003人，預計康復解隔3859人。新北市長侯友宜表示，現在確診仍未達高峰，新北醫療量能是全台倒數第二，只贏金門縣，且又要扛起全台1／3的確診數，若要保持醫療量能，居家照護是分擔關鍵。

侯友宜說，新北居家照護的執行、康復總數是9萬3995人，為全台最多，由於疫情未達高峰，許多民眾都擔心新北醫療量能是否會被衝垮，依照去年12月31日數據，新北醫療量能是全台倒數第二，第一名嘉義市、第二名台北市，只贏一個金門縣。

侯友宜表示，新北一直在做轉型準備，快速自主應變，並將目標擺在醫療量能保全，率先做居家照護、擴大最大的集中檢疫中心、快速醫療降載，從新北確診個案分流狀況來看，截至6日，新北總累積確診個案8萬7196人，選擇居家照護7萬8150人，佔了92.5％；集中檢疫所4.7％、4011人；醫院2282人約佔2.7％。

侯友宜說，居家照護、確診數上升曲線幾乎相同，顯見居家照護成為分擔醫療量能關鍵，新北一定會用最大力量做好分級分流，一定要有順序步驟有方向，才能守好醫療量能。