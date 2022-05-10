月經是女性每個月都必須經歷一次的正常生理現象，如果月經「遲到」了，女性就會開始膽戰心驚，擔心自己是不是懷孕或健康出現問題。營養師高敏敏表示，月經晚來不一定是因為懷孕了，還有可能是由另外7個原因導致，除此之外她也分享4類食物，可以幫助穩定荷爾蒙、舒緩情緒。

高敏敏在臉書粉專發文指出，女人是唯一每個月流血還能活著的強大生物，但有時候月經晚來，難免會感到驚慌失措，擔心自己是不是懷孕了，因此高敏敏列出除了懷孕以外，其他7種可能導致月經「遲到」的原因。

▎錯誤減肥：過度節食、減肥藥都可能影響荷爾蒙分泌。

▎心理壓力大：緊張壓力會影響女性荷爾蒙及排卵紊亂。

▎藥物影響：避孕藥或某些藥物，像是消炎藥或抗生素，都會間接影響激素調節。

▎多囊性卵巢症候群：除了月經不規則，還可能有肥胖、青春痘、多毛、潛在不孕等問題。

▎體重過胖或過瘦：2種狀況皆會影響女性荷爾蒙分泌。

▎吸菸、二手菸以及熬夜：抽菸、吸二手菸以及生活作息不正常，都容易使內分泌失調、紊亂。

▎哺餵母乳：哺乳時期雌激素的分泌會受到抑制。

另外高敏敏也推薦4種可以幫助調理經期的食物，包含維他命Ｃ（芭樂、奇異果、柑橘類、櫻桃），能抗壓、幫助月經穩定；維他命Ｅ（堅果類、芝麻、菠菜），可以抗氧化、穩定荷爾蒙；Omega-3油脂（鮭魚、花椰菜、豆類、乳製品、核桃），能改善身體發炎；礦物質鈣、鎂（乳製品、豆腐、毛豆、堅果），可以放鬆心情、舒緩壓力。

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