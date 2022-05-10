鉛錠價高 助攻泰銘4月營收達9.61億元 16:042022/05/10 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際鉛錠價格今年走揚，加上需求穩定，泰銘（9927）今年4月營收延續3月的強勢，衝至9.61億元的水準，年增27.98％。 泰銘10日公告今年4月營收9.61億元，比去年同期的7.51億元，年增27.98％，累計今年前4月營收33.86億元，年增21.34％。 泰銘表示，今年英國倫敦金屬交易所的鉛錠價格，每個月的平均價，都比去年高，今年4月每噸平均2,396.74美元，比去年4月的平均價2,006.33美元，上漲19.46％。 漲價效益 和大4月營收創近42個月新高 台積電4月營收衝1725億元 創歷史新高 #泰銘 #月營收 #鉛錠價格 #平均價 #鉛錠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國巨4月營收月減4.5％ 仍破百億元 19:332022/05/09 財經 聯強4月營收297億元 同期次高 18:142022/05/09 財經 印度高階電動摩托車散熱應用產品放量 騰輝4月營收5.5億元 11:402022/05/09 財經 大陸封控衝擊 特力4月營收年減逾15% 21:122022/05/09 財經 《電子通路》聯強4月營收雙減 仍登同期次高 08:482022/05/10 財經 台積電4月合併營收 創歷史新高 14:542022/05/10 財經 北美市場開拓有成 鼎基4月營收彈跳近2成 14:462022/05/09 財經 《半導體》創見4月營收雙減 秀新工業級固態硬碟 08:182022/05/10 財經 陸封控影響 研華4月營收月減2成 15:522022/05/09 財經 封控衝擊 友達4月營收月減27.9％ 15:222022/05/10 財經 國巨單月營收 史上四度衝破百億 04:102022/05/10 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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