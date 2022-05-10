國際鉛錠價格今年走揚，加上需求穩定，泰銘（9927）今年4月營收延續3月的強勢，衝至9.61億元的水準，年增27.98％。

泰銘10日公告今年4月營收9.61億元，比去年同期的7.51億元，年增27.98％，累計今年前4月營收33.86億元，年增21.34％。

泰銘表示，今年英國倫敦金屬交易所的鉛錠價格，每個月的平均價，都比去年高，今年4月每噸平均2,396.74美元，比去年4月的平均價2,006.33美元，上漲19.46％。