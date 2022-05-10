台灣大哥大總經理林之晨表示，進入正循環後，台灣大將有更大施展空間，可以加速往千億美元市值、區域級科技電信集團的BHAG大步邁進。

林之晨強調，台灣大哥大的火箭已經開始加速升空，未來將打造成一家融合科技與電信的兆元規模企業，以台灣為基地，服務整個大東南亞區域、以及元宇宙、Web3上的用戶。

林之晨回顧他總經理「三年級歲月」，有六大體悟，可以分享。

第一，勇於超前佈署，堅持提前做對的事。林之晨說，2020年，當新冠肺炎疫情全球肆虐而台灣相對平靜時，他就開始要求台灣大全體未雨綢繆，進行各種WFH、分組上班、線上會議的演練。一開始大家手忙腳亂，但從帶領AppWorks團隊建立全遠端協作能力的經驗，他知道無敵鐵金剛只是需要時間適應。果然，不久後團隊開始上手，還學會各種優化遠端會議的方法。這個準備，台灣大在2021年 5月三級警戒降臨時，能立刻轉為全員WFH，期間營運不受影響、客訴沒有惡化，且營收獲利還屢創新高。

如今疫情再起，台灣大非常有信心，可以在進公司與WFH間動態切換，一旦疫情過去，也因為已有完整作業系統，提供Hybrid彈性工作模式給同仁，以符合後疫情時代的新常態需求。所以回顧這一年，第一個值得分享的，是鼓勵大家勇於超前佈署，堅持提前做對的事。

第二，珍惜人才尊重人才，林之晨說，台灣大人才濟濟，但每個無敵鐵金剛也都有很多選擇。因此，他非常珍惜他們選擇跟他一起工作，也尊重每個人的特質、意志與學習進步的需求。相對於工業革命時代，講求擠壓員工的產出，在知識經濟的時代，他認為，珍惜人才、給他們空間時間，反而會讓人才與公司都得到更多。

舉例來說，在台灣大，他每年固定舉辦「與Jamie有約」年度活動，讓平常較難接觸到的非管理職同仁，有機會提案新產品、新流程企劃，並組成跨部門團隊去執行。藉由這計畫，人資同仁Tammy提案並落實了「工作社團」機制，讓公司每位同仁，除了自己部門工作的「主修」，還可以利用20％上班時間，到不同部門去「輔修」該部門的工作。這個計畫，直接拓展了同仁的視野，加速大家成為新時代需要的跨域人才，也增進了公司部門間的橫向理解與溝通。透過一個珍惜人才的計畫，孵育出另一個更大的珍惜人才平台。他每次想到這裡，都覺得很美妙。

第三，讓新創帶你看見未來。林之晨說。未來其實已經發生，從世界某個角落竄出，然後要5~10年時間慢慢擴散。當它擴散到你的領域，有可能成為你的助力，也有可能顛覆你的存在。因此，領導人需要持續關注這些前緣變化。多讀媒體報導或許有些幫助，但就怕二手資訊不夠即時、精確。另一方面，許多新創公司就是專注在這些前緣領域，尋找顛覆機會。因此，關心、幫助、投資新創，除了有機會為自己、為公司產生財務收益，更重要的，就是給領導人一個望遠鏡，可以把未來看得更清楚。

他說，他何其幸運，同時經營台灣大與AppWorks，AppWorks本身就是一個超廣角強力望遠鏡。但在AppWorks之上，他也積極用個人天使投資的方式，去理解、參與更多歐美新創，最大化他對未來的掌握。

第四，長線時間，林之晨說，除了固定的會議，CEO的每一天幾乎都有突發狀況，必須佔用你的思緒。如果不有意識的去抗拒這種狀態，久而久之，力氣都會在短線戰役中消耗殆盡，犧牲的則是長線整體戰略。因此，排行程時，應該優先安排檢討策略、Roadmap等長線會議，此外，每個月他還會另外騰出半天時間，不安排會議，靜下來做些長期功課，同時也會動態邀請他的副手們來討論。這個時間投資真的非常值得，經常可以讓他完成重大的策略調整。

第五，持續寫作，雖然同時經營台灣大哥大與AppWorks非常忙碌，但林之晨這三年來，我還是在《天下》雜誌專欄，固定每兩週發表一篇文章，也會不定期撰寫像本篇的心得文。寫作逼迫我去做功課、思考，讓我把新領域弄得更清楚，把領域之內、之間的關係，未來可能有的發展，想得更透徹，也逼迫他回顧、總結心得，更知道該往哪些方向施力。所以雖然一篇800字的天下專欄，往往會耗費5~10小時時間，但長期下來積累的功力，讓這個投資非常值得。因此，他鼓勵企業的領導人，如果還沒有寫作的習慣，一定要開始。如果已經有了，千萬不要因為忙碌而犧牲。

第六，固定運動，過去這三年，林之晨幾乎每個星期都會晨跑三次，每次5~10公里。固定運動除了讓他體力更好、更專注、思緒更清晰，在跑步進入禪定的過程，潛意識也會把孵化的結果上傳，讓他想通很多重要的關節。