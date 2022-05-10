成衣事業部第一季營運較去年同期成長超過75％，戶外機能服飾廠光隆（8916）首季合併營業收入、合併稅後淨利均創同期歷史新高。董事長詹賀博10日在法說會表示，市場對於戶外機能服飾的需求將持續大幅成長，集團將積極拓展戶外成衣業務，目標5年內達佔比7成。

成衣營收第一季佔比已經首度超過5成，光隆預估，2022年戶外機能服飾營收將較去年大幅成長超過30％，並帶動成衣事業部營收在未來5年以雙位數成長。

高毛利的戶外機能服飾的營收佔比增加、光隆首季的毛利率及營業淨利率分別為13.3％與5.5％，均創同期歷史新高。淨利率達6.9％，則是同期歷史次高。

對於營運展望，詹賀博表示，將持續以成衣事業為發展重點，其中，會以高毛利與高技術門檻的戶外機能服飾為發展主軸。過去5年，光隆戶外機能服飾的第一季年複合成長率（CAGR）高達26.5％。

在全球各國陸續解封下，詹賀博指出，市場對於戶外機能服飾的需求將持續大幅成長，根據知名市場調研機構Euromonitor的估計，未來3年全球戶外機能服飾市場規模的年複合成長率將超過8％，而戶外機能服飾佔比的拉高，將可為光隆帶來3項好處：一、降低營收受到季節性效應影響；二、提高公司獲利能力；三、持續研發與生產高技術門檻的產品，可強化競爭優勢。

詹賀博預期，光隆戶外機能服飾的成長，也將進一步帶動公司毛利率、營業淨利率、淨利率的提升。