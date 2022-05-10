俄烏戰爭開打以來已近一季，伴隨通膨議題升溫，在雙重隱憂牽動市場情緒下，讓全球股市波動加劇，就連相對穩健的ETF基金也受波及，不過觀察近一季海外原型ETF績效表現，仍有6檔相對抗跌維持正報酬，整體上以美國、地產、生技ETF表現出色。

市場法人表示，通膨即有望於下半年趨緩，隨俄烏衝突令市場最恐慌的時候已過，聯準會（Fed）也正式啟動升息循環，儘管市場不確定性猶存，但投資上料仍將逐步回歸基本面，不妨留意這些相關ETF投資契機。

群益道瓊美國地產ETF（00714）基金經理人李鈺涵指出，通膨議題升溫，抗通膨投資標的選取上，留意提供穩定配息收益的REITs基金或地產ETF。從地產景氣循環角度來看，許多區域和產業正處仍在復甦軌道上，加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小，有利REITs後市表現。

地產ETF是穩健息收的產品，能滿足對收益的渴望，可說是資本利得、收益兩頭賺，預期未來通膨持續的環境下，可分批佈局，一次掌握REITs市場的租金收益及後市增值行情，美國REITs股利率仍具吸引力，後市表現可期。

群益NBI生技ETF（00678）經理人曾盈甄認為，今年來的回檔修正，已使醫療保健股估值一度觸及20年來相對低位，不過包括醫療保險與製藥等大型價值股，表現相對抗跌，國際間陸續朝向與病毒共存，由政策所帶動的疫苗剛性需求商機不容小覷。

再者，世界人口老化速度漸增，預期2022至2030年間，全球照護支出將超過15兆美元，當中以癌症用藥最大，及自體免疫疾病與糖尿病用藥，其餘如失智症用藥等，同樣也具龐大的潛在商機，相關產業未來成長空間極大，生技醫療類股中長期多頭趨勢不變。