長榮兄弟撕破臉，弟弟派今日逕自召集舉行長榮國際巴拿馬股東臨時會，選出由次子張國明擔任 Permanent President ／ Permanent Director （永久董事長），強調改選後公司管理組織將益加完善，更無解散公司之研議，也讓巴拿馬長榮國際董座鬧雙胞。

弟弟派表示，公司經營管理依公司章程規定係由 Permanent President 負責，本公司章程第7條第 11項前段並規定，Permanent President 於在任時死亡而缺位者，應由董事召開股東會選任新任 Permanent President。

弟弟派強調，原 Permanent President張榮發於2016年1月20日逝世後，本公司董事並未召集股東會選任新任 Permanent President，無所載董事長變更為張國華之情事，張榮發逝世後，遲遲末依公司章程選任新任PermanentPresident，迄今已逾六年，Permanent President 無端遭變更登記為張國華，該等變更登記嚴重違反法令及本公司章程，當然無效，張國華亦當然不得以本公司 Permanent President 自居。

弟弟派說，張國明為確保本公司有效運作並符合公司章程規定，乃於2022年5月10日依公司章程第7條第11項後段規定召開股東臨時會選任新任 Permanent President Permanent Director，並依據法令及公司章程於該次股東會，經持有高達總股權數百分之60之股東決議，選任張國明出任本公司 Permanent President ／ Permanent Director。

弟弟派說，唯一經股東會依章程合法選任之 Permanent President ／ Permanent Director 為張國明，張國華未經公司股東選任，不具Permanent President 之身分，所為變更登記依法無效，自無權對外代表公司發言及為一切行為，其所發布之任何聲明僅為個人意見，並不代表公司立場。

弟弟派說，在過去六年間，張國華如有任何處分本公司財產或對外為任何交易，皆未經董事會或股東會同意而依法無效，張國華應負責回復原狀，如造成本公司損失，張國華亦應負賠償責任。