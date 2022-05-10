北市某健身房男店長，與陳姓女教練兩人發生婚外情，去年11月因鹹濕對話「練了深蹲一輩子，只為了坐到對的人」、「不敢頂撞哥哥，只想被哥哥頂撞」等語，女教練的先生提告求償，兩人連帶賠償35萬，此次，男店長的妻子提告，士林地院判決，男店長與陳女又要賠償40萬給同樣從事教練工作的但店長妻，全案可上訴。

店長妻子同為健身教練，她發現先生與店內陳姓女教練以Google雲端文件，互傳清涼曝露照片、露骨性暗示訊息，2010年5月到隔年2月交往期間在公司內部健身房、住處發生性行為，已侵害她的配偶權，求償60萬。

身為小三的陳女，同時也是別人的妻子，陳女稱，店長妻同意兩人交往，婚姻生活並並未受到影響。但法院認定，男店長與陳女多次在車上、旅館等地發生性行為，以及陳女先生的對話錄音譯文，證實兩人交往9個月，並且在男店長與妻子婚姻關係存續期間，儘管男店長與妻子持續有貼文，照片僅能呈現當下即表面的情狀，無法認定夫妻感情未受本事件影響。

判決指出，店長妻現留職停薪，男店長繼續擔任健身教練，陳女則承接零散健身教練工作，考量事發時是店長妻懷孕及產後期間，判決男店長、陳女須負起連帶賠償，應賠償40萬元，可上訴。