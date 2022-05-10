台北市新地標「文山森林公園」，46公尺超長溜滑梯吸引許多大小民眾遊玩，卻成為周邊住戶夢魘；台北市議員簡舒培接獲陳情，趣探險之丘超長溜滑梯口，不論白天或晚上都會有嬉鬧與尖叫聲傳入屋內，要求北市府盡快改善。

簡舒培表示，文山森林公園設計太好玩了，不論台北市民或外縣市民眾，都會前往遊玩，4月開始營運後每天不論白天或晚上都很吵鬧，特別是超長溜滑梯，民眾遊玩時經常歡呼或尖叫，周邊居民不堪其擾。

簡舒培認為，如果僅有公園，讓民眾能夠有休憩場合想法非常好，但遊樂區緊鄰民眾社區就是政策錯誤，周邊住戶反應，文山森林公園到晚上11時，仍然有玩樂尖叫聲傳出，自行用分貝器檢測，不論白天晚上音量都高達70分貝。

簡舒培建議，北市府應協助周邊居民加裝氣密窗，降低公園噪音傳入室內，並且公園內登山步道燈光，應比照趣探險之丘，也在晚間9時關掉，才不會有民眾在深夜到公園內。

北市府回應，將會召集專家討論，怎麼樣能降低溜滑梯的音量，例如在溜滑梯上加裝隔音照，讓聲音比較不會傳到民眾屋內。

簡舒培呼籲北市府，設置公園立意良善，但文山森林公園是個值得討論案例，未來設計公園，遊樂區一定要注意周邊住宅狀況，特別是比較刺激設備，不要讓好玩設施就在民宅旁邊。