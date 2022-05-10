香港女星白雲是著名的性感女神代表，以傲人E級上圍、甜美臉蛋打開知名度的她，還擁有「波神」的美名，親民的白雲也不吝嗇展現好身材，她日前就曬出美穿深V洋裝照，只是白雲袖子滑落在手臂上，讓她白嫩酥胸呼之欲出，而當白雲側身躺在床上時，E級上圍更是藏不住，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，白雲身穿橘色深V洋裝入鏡，胸口雖然有鬆緊帶設計，不過白雲仍大尺度讓袖子滑落到手臂上，讓她白嫩酥胸和傲人事業線呼之欲出，白雲還接連放送性感，她直接大尺度側躺在床上，美胸更是藏也藏不住，直接掉出來，網友看了白雲的發文：「我們浪漫點好不好？」更是凍未條，紛紛留言：「好性感」、「好大波」、「太漂亮了啦」。

白雲性感照不只這些，她昨更辣曬泳裝照，白雲雖然身穿橘色連身泳衣，不過她腰間性感挖洞，更加凸顯腰線和長腿的比例，最震撼的莫過於，白雲大方靠在泳池邊，E級上圍的視覺相當震撼，而她的燦爛笑容更是融化大批粉絲。

其實，白雲日前才傳出與「前香港先生」江俊霖的婚姻亮紅燈，婚變導火線是因夫家不滿白雲打扮太裸露，儘管江俊霖多次出手解圍，但小倆口最後仍不敵個性不合，而在去年低調離婚，但對於婚變傳聞，白雲則沒有對外回應，婚姻現況也讓外界霧裡看花。