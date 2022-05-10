在獲利不如市場預期下，日本科技大廠索尼10日表示，將祭出2000億日圓，約15億美元庫藏股計畫。

索尼上季營業利益為1386億日元，低於市場預估的1485億日圓。同時，索尼預估本財年營收為1.16兆日圓，也低於1.2兆日圓的普遍預估值。

索尼指出，將買回2500萬股庫藏股，占在外流通股數的2.02%，大概需要2000億日圓的資金。2022年迄今，索尼股價已下修約27%，跌幅與美股的那斯達克指數差不多。

索尼的招牌電玩遊戲機PlayStation 5，因零組件短缺，加上物流不順暢供貨因此受限。索尼表示，總得來說需求夠強，PS5銷售量可重回正軌，成為最暢銷的一款遊戲機。

不過，美國市調單位NPD Group調查發現，微軟的遊戲機Xbox，最近幾個月賣的比PlayStation還要好。不過，索尼預定將在6月為PS用戶推出新的線上服務，包括類似微軟Xbox遊戲玩到飽的Game Pass。

麥格理證券預估，索尼將在本財年加快PlayStation 5的產能，重新奪回被搶走的市占率，不過，可能會犧牲掉淨利率。

在索尼最新的財報中，電影項目貢獻良多，以蜘蛛人系列的最新電影無家日最受市場歡迎。電影部門營收成長50%以上，達1.24兆日圓，營利也成長兩倍以上，達2174億日圓。

彭博社認為，雖然日圓近期大貶，但索尼的獲利能力不太可能藉此大幅提升。此外，索尼的PlayStation與智慧手機硬體的外匯成本很高，也削減影像感測器為索尼帶進來的利潤。