連鎖餐飲集團王品(2727)雖受中國大陸封城管控影響，2022年4月自結合併營收降至近9月低點，但台灣事業群持穩高檔、仍創同期次高。展望後市，集團評估疫情升溫應為短期干擾，仍按計畫持續展店，同時因應需求祭出外帶優惠，力拚降低營運受疫情影響程度。

王品公布2022年4月自結合併營收11.45億元，月減13.72％、年減達22.49％，為近9月低點。其中，台灣事業群8.95億元，月減13.62％、年減9.34％，仍創同期次高。中國大陸事業群2.49億元，月減14.11％、年減達49.03％，為近25月低點。

累計王品前4月自結合併營收58.16億元，較去年同期61.85億元減少5.96％。其中，台灣事業群43.11億元，仍較去年同期40.84億元成長5.56％，續創同期新高。中國大陸事業群15.05億元，較去年同期21.01億元減少達28.37％。

王品表示，受惠清明連假與五倍券倒數商機拉抬，4月台灣事業群營收守穩同期高檔。各品牌推五倍券晚鳥優惠吸客，「西堤牛排」持券消費可享肉量升級，帶動平日來客數增加3～4成，「和牛涮」憑券消費套餐送日本A5和牛一份，成功吸引約3成顧客光顧。

此外，王品4月台灣事業群吃到飽品牌營運維持高檔，3月插旗台中拓點的和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣」，4月便達成千萬營收目標。燒肉吃到飽「肉次方」品牌業績持續暢旺，2家門市連5月營收突破千萬。

中國大陸事業群則受當地疫情管控措施明顯拖累，據最新統計，中國大陸截至4月底至少有40個城市採取靜態管理或封控管制，其中人口高達2500萬的上海封城已逾1個半月，使王品中國大陸事業群4月營收明顯下滑，降至2020年3月以來近25月低點。

展望後市，雖然台灣本土疫情持續升溫，但王品評估應為短期干擾，仍按計畫持續展店、開設新品牌。4月插旗「全台燒肉一級戰區」台中公益路，開出全新燒肉餐酒館「最肉」，以平均1400元的客單價，搶攻每年規模達近40億元的高價燒肉市場。

同時，王品不畏疫情持續展店，5月初於南、北同步開出鍋物品牌新店。其中，「青花驕」進駐高雄漢神巨蛋商圈，斥資2500萬元打造精品旗艦店，去年新創的「尬鍋」則搶進年輕人聚集的中山商圈，並配合周邊客群需求，周末延長營業時間至半夜2點。

王品表示，母親節檔期雖受疫情影響，各品牌仍維持7成左右來客率。因應日益增加的外帶需求，集團21個品牌祭出外帶自取最高88折優惠，搭配「王品瘋美食APP」再送最高438點瘋點數，積極搶攻外帶商機。

王品指出，包括「王品牛排」、「陶板屋」、「藝奇」等品牌，均設計外帶吃得到的限定餐點。而4月訂單量激增2.4倍的自有電商平台「王品瘋美食購物網」，除了推出居家自煮限量組合，亦首度跨界販售母親節蛋糕，盼為集團營收挹注活水，降低營運受疫情衝擊程度。