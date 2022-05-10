可成(2474)公布首季財報，稅前淨利為30.45億元，季減30.8%，年減14.4%。季減主因去年第四季處分蘇州閒置廠房認列近28億元淨利墊高基期；年減則為高基期以及去年第一季供應鏈缺料尚未浮現。稅後淨利(歸屬業主)為20.57億元，季減39.0%，年減18.1%，EPS為2.81元。

單季毛利率為29.6%，季減3.5pp，年減2.2pp。毛利率低於上季及去年同期水準，主因營收規模減少，地緣政治動盪導致原物料價格飆漲亦造成部份程度影響，故而抵銷產品組合調整，以及折舊費用持續降低所帶來的正面效益。首季營業利潤率為15.1%，季減3.8pp，年減7.1pp，主因毛利率下滑。

首季營收為新台幣72.21億元，季減11.9%，年減42.8%。營收季減主因：1)供應鏈缺料、運流瓶頸；2)季節性因素。年減則為出售泰州廠後，初期業務交接、存貨銷售所產生之高基期所致。

此外，美國升息導致台美利差擴大，台幣趨貶，可成大部份營收以外幣(美金及人民幣)計價，台幣貶值反映於第一季匯兌收益達22億元。