國泰金(2882)4月稅後淨利97.4億元，年減31.9％，累計前4月稅後淨利439.5億元，年減38.4％，每股盈餘3.33元。獲利減少主要因去年金融市場上行，投資收益高基期所致，但前4月獲利仍是同期次高。

國壽4月稅後淨利76.8億元，前4月累計稅後淨利335.7億元。俄烏戰事膠著，但4月國壽預定收取390萬美元俄羅斯公債利息已於5月初入帳，顯示俄羅斯尚具償付意願及能力。國壽根據內部風險管理政策及會計公報原則，已於2月保守評估俄羅斯部位利息及本金不確定，並依Stage III提列預期信用損失，因此，4月不調整減損預期，後續仍將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。

隨著Fed進入升息循環且宣示力抗通膨，推升美元強勢，4月台幣續貶近3％，加上替代避險操作得宜，有助避險成本改善，外匯價格變動準備金亦連續第四個月淨提存，餘額已達300億元以上，創歷史新高，國壽RBC則逾350％。

國泰世華銀行4月稅後淨利20.5億元，累計前4月稅後淨利89.2億元。4月因反應央行升息1碼，且房貸、企業及小額信貸等放款量均穩定成長，累計淨利息收入年增12％；受惠保險商品銷量成長，累計淨手續費收入年成長12％。4月底逾放比率為0.08％，備抵呆帳覆蓋率為1952％。信用卡有效卡數持續維持市場第一，截至4月底達547萬張，年成長6％。

國泰產險4月稅後淨利0.1億元，累計前4月稅後淨利8.4億元，年增13％。單月獲利減少，主要有數件大型商業賠案影響；另防疫保單方面，考量政府防疫政策與疫情持續發展，亦提存相關賠款準備，未來針對疫情發展狀況將適時再調整賠款估計與入帳。

核心業務部分，4月簽單保費25.4億元，累計簽單保費90.6億元，年成長25％。車險續保業務穩定成長，車險累計簽單保費年成長9％；商業險方面，持續引進法人新業務，火險與工程險皆有優異的成長表現，累計簽單保費年成長分別為61％、49％。

國泰證券4月稅後淨利0.8億元，累計稅後淨利4.7億元，較去年同期減少，主因市場交易量萎縮。台股經紀業務方面，市佔率快速成長，累計前4月達3.83％，年成長21％。

國泰投信4月稅後淨利1.7億元，累計稅後淨利5.9億元，年成長22％。國泰投信ETF產品受到投資人青睞逢低買進，同步推升國泰永續高股息ETF基金(股票代號00878)及國泰全球智能電動車ETF基金(股票代號00893)兩檔ETF基金規模，分別來到640億元及270億元。