近來華爾街股市屢遭血洗，在過去短短3個交易日，全球最重量級的科技公司市值總計跌掉了逾1兆美元。

自聯準會上周三調升基準利率50個基點以來，美股即連日崩跌，與其他類股相比，對利率敏感的科技股跌勢尤其慘重。

現在投資人對於這些年來牛市的領頭羊，包括在疫情高峰期帶領大盤一路衝高的成長型明星股熱情消退，並將資金轉向具有避險概念的族群，如金寶湯公司（Campbell Soup Company）、通用磨坊（General Mills）和食品大廠JM Smucker等必需品公司。

自周三收盤以來，全球市值最高的上市公司蘋果市值已經縮水2,200億美元。

當天聯準會主席鮑爾在會後表示6月和7月會議都可能再升息50個基點，但央行不考慮一次就升息75基點，受此談話激勵，重量級科技股全面勁揚，蘋果收漲4.10%。

惟鮑爾此番發言的激勵效果只維持了一天，上周四美股道瓊指數崩跌逾1,000點，與標普500指數的跌幅都超過3%。那斯達克指數與費城半導體指數慘跌5%。上周五美股再度下挫，本周一跌勢更重，道瓊指數跌逾650點，標普500指數跌逾3%，為2021年3月底以來首度跌破4000點大關，那斯達克指數則跌破12000點。

與上周三相比，標普500已經下跌了7%。

過去這三個交易日，除了蘋果之外，其他重量級科技股也損失慘重。微軟市值在3天內蒸發約1890億美元。特斯拉3天市值跌掉1990億美元，來到8154.53億美元，去年底突破1兆美元的風光不再。亞馬遜市值縮水1730億美元，谷歌母公司Alphabet市值縮水1230億美元，顯卡大廠輝達市值損失850億美元，臉書母公司Meta Platforms市值下滑700億美元。這些科技巨頭的市值總計蒸發1.06兆美元。