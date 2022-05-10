連鎖餐飲集團六角（2732）第一季合併營收9.86億元、年減9.63％，但主力品牌「Chatime日出茶太」，在全球多數國家的經濟活動已回到正常生活，使該公司整體第一季營業利益3,940萬元、稅後淨利3,867萬元，稅後淨利較去年同期大幅增加52％，使2022年第一季每股稅後盈餘（EPS）來到0.85元。

展望今年，六角「Chatime日出茶太」將持續在澳洲、歐美與東南亞市場拓點展店，並隨著王座國際轉虧為盈，杭州瑞里持續進行費用管控，並有天恩粉圓外銷業績穩健成長的挹注，使餐飲國際化優勢的體現，全年營運表現維持穩健向上趨勢可期。

「Chatime日出茶太」2022年第一季全球門店淨增加40店，預期第二季展店動能倍增至75-80店，在高毛利的加盟權利金收入挹注下，雖合併營收減少，第一季毛利率維持在與去年同期持平的41％，且在集團持續營運管理優化下，營益率與淨利率均持穩在4％。

六角表示，雖疫情短期無法完全消失，但全球大多數國家皆以恢復「正常生活」為主要原則，並且逐步放寬邊境管制，率先解封的歐洲地區 荷蘭，英國及北歐各國己恢復到疫情前水準，尤其新開店國家愛爾蘭，開店至今每日創下超過千杯的佳績。

「Chatime日出茶太」第一季表現亦相對亮眼，其中澳洲子公司Chatime Group第一季同店銷售表現最為優異，年增率達五成，母公司六角集團亦有二成增幅，公司將持續佈局全球手搖茶飲市場，以期全年總店數達成1,500家里程碑。

王座國際部份，今年受益台灣大多數門店己折舊攤提完畢，雖業績受疫情影響下滑，然今年已有單月轉虧為盈，進而使得王座國際第一季的虧損情況明顯改善，預期未來隨著國內逐漸走向「與病毒共存」，在營收規模逐步回溫下，獲利表現有望逐季正向。