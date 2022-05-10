富邦媒（8454）10日公告4月合併營收再創歷史同期新高，約為76.5億元，年增31.8％，表現亮眼。累積1～4月合併營收突破305.85億元，較去年同期成長26.6％，營運再締新猷。

富邦媒表示，4月momo網路購物年成長約34.8％，業績佔比達94.7％。營運成長動能，其一受惠於母親節商機，帶動美妝保養、甜點美食、按摩椅的買氣熱絡。其二隨著疫情升溫，「健康照護」相關的保健食品、量測用品、口罩等銷售顯著提升；而再次掀起的「居家用餐」風潮，推升如米麵、泡麵、罐頭、調理包等需求；另外「居家辦公」的3C用品、「居家健身」相關器材亦有不錯銷售表現。

因應國內疫情持續蔓延，momo購物網推出了儲備糧食、加強保健、自身清潔、環境除菌四大防疫備品。momo防疫包一推出即在社群掀起熱絡迴響，獲網友力讚「可以當自助餐吃了」的「食品關懷箱」內含土豆麵筋罐頭、豆奶、麵條、泡麵及餅乾。「居家工作必備防護組」則含維生素、B群、葉黃素，面面守護防疫居家辦公與遠距教學的消費者。

清潔工作也是防疫的重點項目，momo「防疫清潔用品組」備齊抑菌噴霧、酒精濕紙巾、地板除菌清潔液；針對個人清潔推出的「蜜妮獨家防疫包」集結抗菌洗手慕斯及沐浴乳、洗面乳。

momo防疫包強調帶給消費者一次購足的便利性，與全方位的防疫備援。

迎接5月份的到來，momo在ESG企業永續的發展再獲肯定，日前於「《遠見》CSR暨ESG企業社會責任獎」中，授頒「ESG綜合績效-一般服務業」楷模獎的殊榮。面對「環境永續」議題，momo積極投入綠色消費推廣，亦甫獲台北市政府頒發111年《臺北節能季》「節能創新活動獎」的鼓勵。momo不斷自我策進，致力於成為「台灣ESG綠色電商NO.1」的典範企業。