台灣單日確診「破4萬」成全球第一 陳時中：不是只有昨天 今天5萬

身為防疫模範生的台灣，連續三天確診數突破4萬，今天一口氣更突破5萬大關，新增5萬780例，高於韓國4萬9千例、澳洲4萬4千例，成為今天世界確診數最高國家，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國外疫情已經在下降，台灣是正走向高峰。

距離衛福部日前根據數學模型推估，本月11日本土將增加達7萬5244人，今天公布本土新增5萬780例。而今天國際疫情部分，南韓新增4萬9896例、澳洲新增4萬7724例、日本新增3萬3664例，美國昨天則新增3萬7573，台灣幾乎成了世界第一。

有媒體問陳時中，台灣昨天新增突破4萬人，成為世界最高確診數怎麼看？陳時中回應表示，「不是昨天吧？前兩天開始就4萬6000多例、4萬4000多例，昨天則是4萬出頭，持續幾天都超過4萬，今天是5萬」。

陳時中表示，台灣目前還沒走到高峰，疫情還在升溫，相較其他國家是在下降，台灣可以參考別人的經驗，作為適當控制疫情的防疫參考。

此外，是否建議沒有接種疫苗的長輩六月中本土疫情高峰前，最好不要出門？陳時中表示，不會對老人家這麼殘忍，但希望他們趕快打疫苗，才能讓疫情控制比較好，也能保護自己和家人。