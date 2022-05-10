花蓮縣衛生局長朱家祥說明今天縣內的疫情狀況及移工跳樓的情況。（羅亦晽翻攝）

花蓮一名在防疫旅宿進行入境居家檢疫的29歲印尼籍移工，疑收到母親過世的噩耗，情緒不穩，今（10）日上午從旅館3樓墜樓，所幸只有臉部受傷，無生命危險，警方已於第一時間將他強制送醫治療。對此，衛生局表示，移工入境居家檢疫期間，應由雇主或中央相關單位管理照顧，不過仍會進一步關心移工身心狀況，若因感染法定傳染病，就醫產生費用則由政府公費支應。

花蓮警分局指出，今上午9時40分許獲報指出，花蓮市區一間防疫旅館有人墜樓，趕赴現場後，發現29歲的印尼籍移工，身披白色床單，躺在旅館後方的停車場地面，只有臉上受傷流血，幸無大礙。

警方表示，這名移工當時口中唸唸有詞，原以為他因在防疫旅館確診隔離想不開，才從旅館3樓跳下，經翻譯得知，他是接到母親過世的噩耗，過度哀傷，加上語言不通、人生地不熟，情緒失控。

由於警方準備靠近移工時並將他送醫治療時，他即出現攻擊動作，儘管被壓制在地，仍不停躁動、不願配合，事後經救護人員上約束帶後，將他強制送往國軍花蓮總醫院身心科治療；至於墜樓意外詳細發生原因，仍待調查釐清。

對此，衛生局長朱家祥表示，外籍移工入境時，應由雇主協調防疫旅館進行居家檢疫的工作，對衛生局來說，沒有要盡到照顧的責任，應由雇主及中央相關單位管理照護，若移工確診被衛生單位列管，才會成為衛生局的照顧對象。不過這名移工動機為何，仍需深究，已請相關單位釐清了解。

此外，花蓮今新增759例確診個案，迄今已累計8296人確診，醫護人力吃緊，恐出現醫護確診10天，解隔首日快篩仍呈陽性，卻還是得回工作崗位待命。朱家祥坦言，雖然不清楚縣內醫院端是否有類似案件，但他相信照護機構、養護機構，確實有以確診者照顧確診者的方式，舒緩緊繃的醫療量能。

朱家祥說，理論上，確診者應在家休息，之後快篩陰性才能解隔正常上班，但在這場新冠肺炎的戰爭裡，醫院裡的的醫護，每一位都是戰士，若戰士都撤退，誰來幫人民打仗，因此他認為，醫護人力確實吃緊，但確診若無症狀，為何不能照顧症狀嚴重的確診者，「難道能置他於不顧嗎」，相信醫護不會捨棄這樣照顧病患的使命，一定會返回第一線戰場，參加這場戰役，幫助大家重獲健康。

花蓮縣府日前決標5千多劑亞培快篩試劑，用途引起民眾關切，朱家祥表示，這些試劑將提供3天防疫假學生及居隔者解隔首日使用，由於實名制快篩試劑販售迄今，縣內63家社區藥局已販售5萬3508份的快篩試劑，等同社區已有超過25萬劑的快篩試劑，目前應該夠用，不過縣府仍會積極採購試劑，優先提供給需要使用的人。

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