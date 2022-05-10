愛買第2波家用快篩到貨 全台15門市開賣 每人限購2盒 16:172022/05/10 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛買量販家用快篩試劑第2批到貨，今（10日）起於全台15家分店陸續販售。（愛買提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛買量販家用快篩試劑近期第二批到貨，今（10日）起於全台15家分店陸續販售「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組1入」，每盒售價180元，每人限購2盒，每店數量有限，售完為止，每店實際配送數量以各店收到為主。 愛買表示，各門市到貨時間不同，建議撥打電話至門市或加入分店line社群（https://bit.ly/3mHilBM）詢問開賣時間。 超商今早開賣快篩每劑180元 民眾嫌貴應急才來買 中央配賦快篩試劑陸續到貨 鄭文燦：盼讓企業自行購買 #快篩 #快篩試劑 #愛買量販 #長興 #售價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超商、藥妝店開賣快篩劑 民眾喊太貴仍會去藥局 11:292022/05/09 生活 快篩試劑到貨了 愛買10分店明起首賣 每人限購2盒 16:172022/05/04 生活 避免採購快篩亂象 柯P下令：由「這3局」來買 13:572022/05/06 生活 快篩劑短缺價格高引民怨 蘇貞昌指示增購並縮短到貨時間 13:562022/05/10 政治 全聯383家門市明開賣亞培快篩 價格、數量一次看 17:432022/05/08 財經 愛買10家分店首賣快篩試劑 每人限購2盒 價格曝光 19:072022/05/04 生活 全聯北北基桃383家門市明早開賣快篩 每人限購1組 18:582022/05/08 生活 宜蘭民眾呼喊快篩試劑「夭壽貴」 乖乖在藥局排隊 12:012022/05/09 生活 衛福部估360萬人染疫 陳時中掛保證 口服藥一定夠 16:072022/05/06 生活 《類股》超商雙雄開賣快篩試劑 每劑180元 08:082022/05/09 財經 藥妝通路今起販售亞培快篩試劑 花蓮多家門市：目前還未到貨 12:172022/05/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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