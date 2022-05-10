愛買量販家用快篩試劑近期第二批到貨，今（10日）起於全台15家分店陸續販售「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組1入」，每盒售價180元，每人限購2盒，每店數量有限，售完為止，每店實際配送數量以各店收到為主。

愛買表示，各門市到貨時間不同，建議撥打電話至門市或加入分店line社群（https://bit.ly/3mHilBM）詢問開賣時間。