國高中九宮格匡列被罵翻 侯友宜：授權學校該停課就停課

教育部國中、高中停課只匡列確診「九宮格」學生被家長罵翻，新北市長侯友宜表示，他已清楚下令，教育部公布的九宮格匡列標準僅做為參考用，新北就像台灣縮影，有都會、有偏鄉，最重要看實際在班上狀況，哪有孩子不會趴趴走、互相交談，很多應變執行要彈性處理、快速反應，所以授權給學校彈性處理，保護孩子健康是第一。

侯友宜說，教育局授權學校因地制宜彈性處理，國高中快篩陽性個案所屬班級得實施全班3天居家線上教學，學校也可視校內疫情情況申請全校暫停實體課程，充分授權各校彈性實施實體、線上及分流教學，學生防疫假不列入出缺勤紀錄。

而脆弱的國小及幼兒園學生快篩陽性，侯友宜說，所屬班級暫停實體課程3天，授權各校彈性實施實體、線上及分流教學。對於有照顧困難的家庭，學校提供學童基本照顧。招收國小以下學童之補習班、安親班（課照中心）比照學校自主停課3天。

教育局表示，家長可幫學生申請自主防疫假，不列入學期出缺席天數計算，惟仍提醒在校期間全程佩戴口罩，再次呼籲落實生病不上班（課），維護師生安全。