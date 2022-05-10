台中之光許樂，勇奪巴西聽奧百米競賽銅牌。接下來還要挑戰100公尺跨欄及200公尺等項目。（圖／中華民國聽障者體育運動協會提供）

台中之光許樂（右二），勇奪巴西聽奧百米競賽銅牌。（圖／中華民國聽障者體育運動協會提供）

台中之光！第24屆、2022夏季達福林匹克運動會，近日在巴西南卡西亞斯登場（簡稱巴西聽障奧運），19歲的田徑女將許樂，在女子100公尺準決賽，以12.18秒優異成績破U20世界紀錄，並在決賽中勇奪銅牌，也為自己拿下個人生涯首面國際獎牌。

台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕恭賀許樂奪得佳績，肯定教練簡慶宏及許樂的努力付出，並預祝身為100公尺跨欄世界紀錄保持人的許樂，能再接再厲，在100公尺跨欄項目再破個人最佳紀錄，為國爭光。

運動局指出，許樂先前參加全國身心障礙運動會，在100公尺跑出12秒46，打破大會及全國紀錄，100公尺跨欄、800公尺等項目，又分別以14秒08、2分42秒08的出色成績，榮獲3項大會紀錄、1項全國紀錄，個人更橫掃包辦8面金牌，締造大會新猷。

這次遠赴巴西參加聽障奧運，是許樂個人首場國際賽事，不負眾望再破U20世界紀錄，以分組第1姿態，分別在預賽和準決賽跑出12秒32、12秒18等傲人成績，奪得生涯首面國際賽獎牌。

運動局表示，許樂就讀台中市大業國中時期，就在國內分齡賽事屢創佳績，就讀新民高中期間，參與2020年新北市全國田徑錦標賽，所創下的13.19秒成績，成為世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人。

此次巴西聽奧，許樂除得面臨嚴峻疫情考驗，還得適應異地賽事場地、環境、時差等因素，決賽中面對眾多國際短跑菁英選手，首次參加聽奧就勇奪銅牌，中市府第一時間越洋恭賀，預祝後續在100公尺跨欄及200公尺項目，都能再創佳績。