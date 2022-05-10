新竹縣竹北市YouBike將在6月底上路，YouBike採用2.0系統，車身為珍珠白及黃色。（羅浚濱攝）

新竹縣YouBike將在6月底上路，竹北市第一波41個站點，目前在縣府前廣場、學校周邊人行步道和綠地，陸續設置微笑單車YouBike車柱，縣議員吳旭智等人建議設置100個站點，交旅處網站設置「公共自行車站點建議專區」，讓民眾線上提供增設站點建議。

縣長楊文科說，為打造新竹縣成為綠色運輸的低碳城市，引進YouBike最新的2.0系統，站點採無電和輕樁設計，設站容易也不會有缺電無法使用的問題，10日在縣府前廣場設置歷史性第1站的車柱，年底在竹北共啟用50處站點，提供400輛車。

楊文科指縣議員吳旭智等人建議竹北市應設置100個站點，會以「先廣後密」設站原則，陸續增加站點，租借方式提供悠遊卡租外，還增加手機、QRcode掃碼租車服務，滿足民眾通勤和通學需求。

交旅處網站已公告41處站點及圖資，為廣納民眾意見已成立公共自行車站點建議專區，歡迎民眾上網提供增設站點意見，將會納入站點建置考量，整體評估公共自行車服務範圍後，逐步增加站點密度。

交旅處長游志祥指出，竹北市公所同意與縣府合作UBike，會以設100個站點為目標，該處已將8000萬元的擴充案送給公所，雙方會再討論共同合作的可行性，相關擴充案的經費，竹北市公所將依程序提報竹北市代表會，待同意墊付後就能增加UBike站點的服務量能。

游志祥並說，竹北市UBike收費將比照全國實施方式，採前4小時內每半小時收費10元，後4小時每半小時20元，考量大新竹地區交通方便性，近期將邀集新竹市府、竹科管理局共同研議收費標準，會在6月底啟用前公布相關優惠措施來鼓勵民眾騎乘。