圓展（3669）宣布與全球最大樂器製造商Yamaha的技術合作關係。整合圓展領先業界的攝影機與Yamaha高品質麥克風，為遠距協作及簡報帶來絕佳的溝通體驗。

圓展科技執行長許起裕指出：「圓展很榮幸與Yamaha合作，Yamaha是業內備受尊敬的領導者，持續傳遞著創新和卓越的理念。本次的合作期望在商業和教育環境中提供絕佳的音視訊協作體驗。」

Yamaha資訊和通訊資深總經理Nobuo Ikematsu表示：「我們很高興和圓展合作，圓展是視訊解決方案的領導品牌。我們相信結合圓展攝影機與我們的麥克風，可以將影像和聲音體驗提升到前所未有的高度。」

圓展旗下USB雲端視訊攝影機透過AVer PTZApp 2軟體整合Yamaha RM-CG吸頂式陣列麥克風（Ceiling-Mount Dante Microphone）及RM-TT桌上型陣列麥克風（Tabletop Microphone），提供使用者極佳的聲音追蹤體驗。此外，圓展自動追蹤和PTZ視訊攝影機，可通過AVer PTZ Link軟體對接上述兩款Yamaha麥克風系統，開啟聲音追蹤新應用。也就是說，圓展攝影機可藉由PTZApp 2與PTZ Link軟體串接Yamaha麥克風系統，以發言者的聲音觸發攝影機預設點，完美切換角度拍攝不同發言者。

除了技術的合作，圓展和Yamaha更攜手前進位於日本東京舉辦的教育綜合展（Education Comprehensive Exhibition，EDIX），從2022年5月11日至5月13日，展示提升教育品質的各項教育科技產品。同時，也在2022年5月10日至5月13日期間於巴塞隆納舉行的2022歐洲整合系統展（Integrated Systems Europe，ISE），展出最新的解決方案。