桃園市長選戰將在年底登場，藍綠陣營會推派誰出馬角逐，成為各界關注焦點。根據一份最新民調顯示，民進黨若推派衛福部長陳時中參選，支持度都贏過國民黨和民眾黨的可能對手；國民黨方面則以立委魯明哲的支持度最高，前台北市議員羅智強居次。

《匯流新聞網》今天(10日)公布一份最新桃園市長選戰民調顯示，若是國民黨派出魯明哲對決陳時中與民眾黨立委賴香伶，目前有33.6%民眾挺陳時中，31.3%支持魯明哲，8.9%挺賴香伶，26.2%未決定。

若國民黨推派立委萬美玲對決陳時中與賴香伶，則萬美玲獲得26.2%民眾支持，有35.5%支持陳時中，10.9%挺賴香伶，27.4%無意見；若國民黨推派立委呂玉玲對決陳時中與賴香伶，則目前呂玉玲獲得19.7%民眾支持，有36.2%支持陳時中，12.8%挺賴香伶，31.3%無明確意見；若國民黨推羅智強對決陳時中與賴香伶，則目前羅智強獲得28.9%桃園市民支持，有34.2%支持陳時中，9.0%挺賴香伶，27.9%無意見。

該民調也針對國民黨的4個主要可能人選進行黨內互比，結果顯示，魯明哲以24.6%支持度拔得頭籌；其次則是羅智強，獲得19.5%支持度；萬美玲獲得16.2%支持度；呂玉玲則獲得8.7%支持度，另外有31%未決定。

《匯流新聞網》還指出，若國民黨舉辦黨內初選，按照初選計分方式「85%對比加計，15%互比」，結果顯示，魯明哲以30.444%暫居領先，其次則是羅智強的27.353%，雙方差距3.091個百分點。