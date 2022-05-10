台灣之星下午網路大斷訊，4G、5G網路均收不到訊號，台灣之星回應表示，稍早因受到台電設備故障影響，導致機房停電，造成部分基站訊號不穩定。目前機房電力已經恢復，用戶將會陸續恢復正常通訊。

對於造成用戶不便，台灣之星表示，深感抱歉。

台灣之星目前全台總用戶數約267萬左右，下午的大斷訊影響不少人居家上班、遠距教學。

驚傳大斷網，4G、5G網路都收不到訊號，用戶崩潰，湧入台灣之星粉絲團抱怨。台灣之星目前正積極了解中。

新冠肺炎本土疫情增溫，居家上班跟居家上課用戶也增加，行動網路跟家用寬頻網路也變成不可或缺的重要工具，因此一發生斷網，用戶立刻就會發現。

今天下午1點40分左右，台灣之星用戶發現大斷網，手機完全沒有訊號，不管是4G還是5G網路都無法收到訊號，即使手機重新開機也無法重新登錄上行動網路。

面對突然大斷網，台灣之星用戶也大崩潰，紛紛登上台灣之星粉絲團留言，幾分鐘之內，留言迅速突破3,000則，網友紛紛詢問，「台灣之星爆炸了嗎？」、「怎麼沒網路，完全沒訊號」。