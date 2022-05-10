嘉義市議員黃思婷在議會質詢督促防疫包要升級。（廖素慧攝）

嘉義市衛生局長廖育瑋展示防疫包新增關懷手冊及診所一覽表。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠拿的血氧機可供確診者借用，衛生局長廖育瑋展示防疫包。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市確診人數天天增加，議員黃思婷督促市府防疫包僅有體溫計、消毒用品是實用防疫物資，應滾動式調整增加「血氧機」才切合需求，市府衛生局長廖育瑋表示，目前備有200台血氧機借用給確診者。

黃思婷指出，嘉義市疫情相對穩定，但最近確診人數也不斷增加，防疫包內容物卻仍是2年前的物資，比起外縣市既陽春也不夠實用，只有漂白水、消毒噴液、體溫計有用，卻沒有居家照護的輕症確診者所需要的血氧機。

黃思婷表示，居家照護確診者病情瞬息萬變，有必要用血氧機監測病情的變化，建議市府應在確診者防疫包裡放入血氧機，以及食品乾糧等物資。

黃思婷也說，有1對夫妻與3名幼兒同住，先生確診後拿到防疫包，妻兒第一時間卻沒有拿到快篩劑防疫包，妻子第4天快篩陽，打電話給衛生局希望派防疫專車送她到醫院採檢PCR，等了2天後才被回覆請她自行開車到醫院，經採檢PCR確診也領不到藥，後來先生視訊診療才領到藥，連繫、轉介出槌，也應改善。

市府衛生局長廖育瑋表示，確診者有專責醫院每天追蹤、評估病況，若有需要血氧機監測就由衛生所派人送到，目前中央配置200台血氧機可借用，單價約2000元，防疫物資會用於有需要者。

廖育瑋也說，確診者會發送藍色防疫包，同住親友會發給有快篩劑的防疫包，但確診者的通報系統運作量大費時，確診及拿到防疫包的時間可能有落差，但最慢確診後第3天會送達防疫包，至於零星特例，會去了解哪個環節出狀況再改善。

廖育瑋說，防疫包有升級，新增防疫關懷手冊讓確診者、居隔者能依循流程防疫，還有40家西醫視訊診療診所名單可參用。