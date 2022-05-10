繁星成績放榜，苗栗君毅中學高職部有12位學生順利錄取心目中第一志願，其中5位同學錄取國立科技大學，成果斐然。

錄取高雄餐旅大學的鍾佩蓉，畢業於君毅國中部，國3參加君毅中學技藝學程後，發現自己對餐飲方面有莫大的興趣，而選擇直升君毅餐飲科。

鍾佩蓉在師長的眼中是一個自律向上、品學兼優的學生，學業方面保持在班上第1名，從不需要師長擔心，除了科上規定的4張丙級證照外，也聽取建議考取飲調乙級證照及TOEIC檢定，並且盡力完成每一項挑戰。

她說，回想起3年的求學過程，曾因壓力而動過放棄追求第1志願的念頭，但受到任課老師們悉心的照顧，在她對未來感到迷茫時，協助分析各校的利弊，讓她在最後能選擇一間最適合的大學。

錄取澎湖科技大學的林禹均，畢業於頭份國中，也是透過國3參加君毅技藝學程後發現自己的興趣，選擇就讀君毅餐飲科。

禹均平時為自律性高的學生，價值觀成熟且懂事，且能按部就班完成本分應盡事務，在老師的建議下如願錄取心目中理想的學校。

錄取雲林科技大學的林均翰，及錄取勤益科技大學的倪杰安同學，都是君毅國中部直升同學，2位同學接觸資訊科機器人體驗課程後，感到十分有興趣，與家長討論後皆選擇直升，放心在君毅繼續完成高中學業，3年來用心努力，成功考取電腦硬體裝修乙級和網路架設丙級等證照，最後也如願取得繁星資格，並錄取心目中理想的學校。

錄取國立臺中科技大學的葉庭妡，畢業於竹南國中，她的姐姐葉庭妏，也是透過君毅繁星推甄上勤益科技大學，看著姐姐如願進入心中所選，竹南國中畢業後就將君毅高中填寫為第一志願，期許自己努力讀書，跟姐姐一樣爭取繁星資格。她3年來除學業成績保持第一名外，還考取了8張證照，獲得了推薦資格。

校長林慶旺說，5位國立科大錄取生中，有3位皆為本校國中部直升同學，可見同學與家長對君毅辦學的信任，3年後的如今表現優異，也顯示學生及家長當初選擇直升是正確的。