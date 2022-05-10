前加拿大士兵描述在烏克蘭作戰的經驗。

加拿大狙神「瓦力」（Wali）赴烏克蘭作戰後終於回家了，他受訪描述戰爭前線的混亂情況，包括軍備不足、國際戰士與烏軍的整合有斷層、烏軍缺乏軍事知識等，坦言對國際戰士在當地的部署感到「相當失望」，他也承認，2個月來只開了2槍，沒有撂倒任何一名俄軍。

綜合加拿大魁北克法語大報《新聞報》（La Presse）、陸媒「觀察者網」等報導，被封為「加拿大狙神」、化名「瓦力」的狙擊手目前已經返回加拿大，《新聞報》6日刊出他的專訪，瓦力坦言戰爭是一場「可怕的失望」，好幾次幾乎喪命，所幸最後都毫髮無傷。

瓦力說在3月初響應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的號召前往烏克蘭作戰，但在烏克蘭待了2個月後，他對西方戰士在當地的部署做出了「相當令人失望」的評價，他說戰場上，烏克蘭軍官們完全「束手無策」，不知道如何處理這些外國戰士。

瓦力於是和幾名前加拿大士兵加入一支名為「諾曼旅」（Norman Brigade）的私人外國部隊，這是一支由化名為「胡爾夫」（Hrulf）的前魁北克士兵帶領的私人軍隊。

不過「諾曼旅」很快也引發爭議，導致大量戰士離開，匿名戰士描述，這支部隊根本沒有足夠的軍備，胡爾夫也沒有兌現會提供武器及防護設備的承諾，導致在距離俄羅斯前線僅40公里的情況下，戰士們仍沒有任何防護裝備，「如果俄軍突破，每個人都會深陷危險」，匿名戰士痛批部隊不負責任。

加拿大《國家郵報》（National Post）更引述匿名前戰士指出，胡爾夫和烏克蘭軍方沒有任何正式關係，他組織私人軍隊只是為了保護自己的烏克蘭籍妻小。

瓦力後來離開了「諾曼旅」，加入一支在基輔地區作戰的烏克蘭部隊，不過仍舊面臨軍備、後勤不足問題，他說必須自己尋找武器、食物、汽油，包括透過人脈才從一間理髮店取得一把AK-47步槍，由尋常老百姓提供飯菜、汽油，「你必須不斷地組織自己，去認識一個認識某人的人。」

加拿大狙神「瓦力」（Wali）先前曾描述在烏克蘭前線作戰的經驗。

除了缺乏軍備、後勤支援、私人部隊叢生外，瓦力有關烏東前線作戰的描述，似乎突顯了軍紀不佳的疑慮。他說他加入了一支烏克蘭軍隊，某天清晨，他剛在一個暴露在俄軍戰車砲火下的戰壕附近就位，2名烏克蘭士兵竟不聽他的勸告，直接走出掩護吸菸，接著俄軍戰車的高精準砲火隨即在2名烏軍旁炸開，瓦力當下就明白，2名烏克蘭戰友救不了了，他描述聞到「死亡的味道」，「燒焦的肉、硫磺和化學物質的可怕氣味。」

當時和瓦力一同作戰、化名為「影子」（Shadow）的前加拿大士兵也向加拿大廣播公司（CBC）描述，其中一名烏軍當下就被炸死，另一人雙腿斷了、性命垂危，兩人雙眼對視，不久後對方走了。

瓦力說這起事件某種程度上促成他離開前線，他的妻子描述瓦力當晚和她通電話時說：「我想我已經做得夠多了。」

瓦力也在專訪中坦言，家庭生活戰勝了他想幫助烏克蘭人的意志，他說他喜歡前線，但他是憑藉運氣才能幸運存活，他說他在前線時錯過了兒子的第一個生日。

他在專訪尾聲中形容，許多人是鼓著胸膛抵達烏克蘭的，但最後卻「夾著尾巴離開」。他說勇敢的烏克蘭士兵在俄軍砲擊中遭受非常慘重的損失，但同時也錯過了許多機會削弱敵人，「因為他們缺乏軍事知識」，如果烏軍擁有阿富汗所擁有的與砲兵通訊的程序，或許能重創俄軍。

瓦力也坦承，自己2個月來在烏克蘭戰場上只開了2槍，而且還是朝窗戶開2槍來嚇唬人，當時也沒有進入俄軍的射程範圍內。

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