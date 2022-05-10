星座運勢網站「星座巫師」分享，金牛座、獅子座、處女座、白羊座、摩羯座最有上進心，尤其是第一名的摩羯座，已經把積極和努力融入骨肉裡，往往能取得亮眼的成就。

▍第五名：金牛座

金牛座很愛錢，看重物質生活，會努力工作來提升生活品質，只要立下目標，他們就會堅持到底，就算遇到挫折也不輕易放棄。金牛座非常執著，只要心中有想要的東西，就會極力爭取，因此往往能取得成功。

▍第四名：獅子座

獅子座喜歡受到眾人矚目的感覺，希望自己能擔任團體中的領導角色，為了這個目的，他們非常努力上進，不斷增進實力，而且獅子座很愛面子，不允許自己落於人後，總是勇往直前，只是有時不懂得適時退讓，容易和他人產生衝突，只要學會做人，會更容易成功。

▍第三名：處女座

處女座自我要求高，無論什麼事都希望做到完美，總是不斷追求進步，態度非常積極，他們注重細節，無法忍受有事情不在自己的掌握中，為了做出滿意的成績，他們願意犧牲大量的時間和心力，因此往往能從團體中脫穎而出。

▍第二名：白羊座

白羊座性格熱情，做事態度非常積極，而且勇於挑戰，不會讓自己躲在舒適圈裡，他們不肯服輸，無論遇到再大的困難、手邊條件有多苛刻，只要心中有目標，就會努力想辦法實現，他們很有自信，失敗也會不斷重新站起來，因此總能做出亮眼的成績。

▍第一名：摩羯座

摩羯座在職場上野心很大，年輕時就會立下職涯目標，然後努力打拚，一步一腳印朝著夢想前進。他們認為唯有工作做出優異的成績，才能有穩定的經濟能力、溫馨的家庭，也能孝敬父母，因此總是非常上進，無人能敵。