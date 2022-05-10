台東縣10日新增222名確診者。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣10日新增222名確診者，189名民眾戶籍或居住地分在台東、33名為外縣市醫院通報。其中，台東馬偕醫院再添2例、綠島再增13例確診個案，綠島同樣為先前確診的幾間潛水民宿業主、教練及小幫手。縣長饒慶鈴呼籲民眾配合住院者篩檢陰性才能入住、禁止探病、陪病者盡量固定等醫療院所防疫規範。

台東縣衛生局針對馬偕病房群聚事件說明，該病房昨天新增2例個案分別為外包清潔及該病房看護各1位，截至目前共17人確診（病人7名、陪病6名、員工4名）。馬偕醫院依照感控理流程，針對篩檢確診病人進行分艙分流管理、該樓層也暫時不入住新病人，同時調整全院各單位人力配置，未讓確診護理人力提前返回工作，對此衛生局目前持續與馬偕醫院保持密切聯繫監測中。

台東縣內目前2間養護機構群聚事件今天皆無新增個案。第1間機構截至目前累計確診134名（工作人員36名、住民98名）；另一機構，累計13人確診（員工6名、住民7名）。衛生局仍會持續安排定期採檢，並要求機構內落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

台東縣衛生局指出，目前全縣累計居隔5660人，隔離中有876位。從疫調結果初步推論，年齡介於0歲-85歲，其中有43例屬接觸者居隔確診，社區感染有146人。

台東縣校園新增今日校園確診新增41生、6師，累計共342生、37師。在調整停止實體上課學校部分， A＋文理短期補習班延長停課至5／15。新增停止實體上課的學校則有豐榮國小2班級、馬蘭國小1班級、新生國小2班級、仁愛國小1班級、東海國小3班級、東大附小1班級、向日葵幼兒園1班級、多多璐幼兒園1班級、許老師家教班全班及青豆芽幼兒園課後照顧班全班皆停止上課至5／12。