由於台北市及新北市實施垃圾隨袋徵收已經多年，多名議員在今日基隆市議會的環保局施政報告中，要求市府早日跟進實施。對此，基隆市環保局長賴煥紘表示，經可行性評估，隨袋徵收的費率，若跟進台北市、新北市，則市府至少仍需編列新台幣2億元的預算。

基隆市議會今日進行環保局施政報告，多名議員包括張淵翔、陳薇仲及王醒之，都談到垃圾減量、隨袋徵收政策。對此，賴煥紘指出，垃圾袋隨袋徵收一事，攸關改變基隆市民的生活習慣，若這個政策要實施，需要與市民進行更多溝通，環保局將會持續推動這項政策。

不過，賴煥紘話鋒一轉，表示若基隆實施垃圾隨袋徵收，那麼袋子的費用若比照雙北價格，則市府每年還需編列至少2億元的預算，用以補貼垃圾清運。賴煥紘表示，若不希望額外編列預算，則基隆市的垃圾袋可能會較雙北市更高，如此一來，將會使垃圾隨袋徵收政策的美意打折。

對於環保局的回應，基隆市議員陳薇仲表示，很高興知道基隆市政府積極在評估垃圾隨袋徵收政策，但她要求，市府在進行溝通的過程中，應注意前期溝通及資訊揭露，若市府未能充分揭露隨袋徵收將較隨水費徵收為低的資訊，則可能永遠無法推動此一政策。另外，市議員王醒之也特別追問，2億元到底是怎麼計算出來的？是否會對基隆市財政造成衝擊？

賴煥紘表示，目前仍在政策的評估，垃圾隨袋徵收將改變市民的生活習慣，的確需要更強有力的溝通。環保局將會兼顧現有機具、人力的需求，包括垃圾袋的費率，並且透過與市民溝通，後續才會進行民意調查。