23歲大陸女星劉浩存長相清秀甜美，還未正式出道就接連拍了名導張藝謀2部大片，被封為最新一代的「謀女郎」，曾在金雞百花電影獎典禮閉幕式演唱〈送你一朵小紅花〉，卻有大陸網友挖出她的黑歷史，過去她的父母曾害一名7歲女孩癱瘓，遭一面倒狂罵。近日微博翻出章子怡過去讀書時期的畫面，清秀模樣和神態被網友認為和劉浩存如出一轍，引發議論。

劉浩存年紀輕輕就憑藉著和易烊千璽合作的電影《送你一朵小紅花》，入圍金雞獎最佳女主角，加上擊敗多位大咖藝人表演閉幕式，剛出道就有如此殊榮，讓許多網友不解，其中知名大導演張藝謀連續三部電影作品都由她主演，受到張藝謀的青睞，被認為是新生代「謀女郎」。

近期有媒體翻出章子怡當年讀書時的影片，當年章子怡還在讀大學，即將要面對畢業論文的審查，被問到對自己的畢業論文滿意嗎，章子怡當時笑的很靦腆，溫柔回答「還行吧……畢竟自己那麼費勁弄出來，所以還……還算滿意吧」，語氣和神態被認為與劉浩存一致，曾有記者問劉浩存覺得自己演技好嗎？劉浩存回答「嗯……怎麼不算呢？」

倆人說話的節奏方式有些相似、眼神渙散，加上面對問題都是笑中帶著些微遲疑的語氣，有網友認為當年章子怡臉上還有一些沒去除的痣，正好劉浩存臉上也有痣，乍看之下還是有些神似的，讓網友認為張藝謀的審美一直沒變過。

不過也有網友認為章子怡的說話方式是俏皮可愛，只是尷尬的笑，同時拿出章子怡的過往獎項，章子怡可是榮獲過金雞獎、金像獎、金馬獎的三金影后，劉浩存跟章子怡比簡直是「碰瓷」，影片一出立刻引來反感，被網友評論「登月碰瓷」、「人家章子怡是靠自己努力寫的論文，劉浩存靠資本喂資源，腦子空空沒有知識」。