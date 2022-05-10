前司法院長林洋港的長孫林儒暘，投入南投縣議員選舉。（林儒暘提供／廖志晃南投傳真）

林儒暘（左）與叔公、前南投縣長林源朗。（林儒暘提供／廖志晃南投傳真）

前司法院長林洋港的長孫林儒暘，在南投縣政府任職7年，日前，他辭去縣長祕書職務，投入參選爆炸的第一選區議員選舉，他擁有台大政治學碩士學位，希望為家鄉貢獻所學，同時延續阿公的風範和縣長林明溱的勤政精神。

南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉，應選10席），由於老將轉換跑道，新人爭出頭，目前已有約30人表態參選，也是競爭最激烈的超級戰區。

林儒暘表示，在縣府任職期間，跟隨縣長林明溱下鄉會勘工程，參加學校、社團活動，或縣民的婚喪喜慶，從早到晚馬不停蹄，縣長苦幹實幹，務實的工作態度，給他很多啟發，也讓他思考要為家鄉做更多事。

林儒暘先在縣府觀光處歷練，參與南投燈會、信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋和竹山鎮瑞龍瀑布規畫案，經過幾年的學習，讓他收穫滿滿，此時回顧那段忙碌的歷程，深刻感受到縣長對他的用心與關愛。

林儒暘說，經常有長輩告訴他，以前的縣政府、三和社區、縣府宿舍及南崗工業區，都是當年老縣長「阿港伯」擘畫興建；草屯鎮的「台灣工藝文化園區」雙十造型的白色建築，被列入歷史建物，也是當年阿港伯擔任省府建設廳長任內規畫；他和阿公「阿港伯」，一起生活20多年，在成長過程中，阿公的言行對他影響深切，也提醒他對南投的使命感。

因此，他決定投入議員選舉，為更多鄉親服務，為了深耕基層，他選擇離開縣府，當一個「全職的參選人」，希望能夠獲得鄉親的支持，讓南投成為適合長輩含飴弄孫、年輕人願意返鄉打拚生活的好所在。