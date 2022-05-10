這兩天日股的走勢與美股連動很大，日經10日開低後一度大跌約2%。不過，在逢低買盤進駐後，跌幅也漸漸縮小。日經指數收26,167.1點，跌152.24點或0.58%。東證收1,862.38點，跌16.01點或0.85%。

日經已連兩天走低，早盤中最低點25,773.83點，是近兩個月新低。分析師認為，就技術面來看，日股並沒有那麼糟，且美國經過這幾天大跌後，有機會看到反彈。因此，可能被賣過頭的日股，10日的跌勢也有了支撐。

個股中，東京威力科創跌1.4%，軟銀跌1.78%。

盤後公布財報的索尼，因獲利不如預期收跌3.14%。另外，下修本財年Switch遊戲機的任天堂，反而收漲0.25%。

而旅遊族群則表現不佳，旅行社H.I.S.跌4.55%，日航也跌2.65%。

至於連跌兩日的日本製鋼所，10日續跌近16%左右。因日前傳出，旗下子公司從1998年就開始捏造不實的產品數據資料。