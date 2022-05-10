汎德永業（2247）自結，4月合併營收46.4億元，年增13.96％、月增35.08％，刷新單月歷史新高紀錄；累計前四月合併營收142.4億元，年減0.98％，幾乎與較去年同期持平。

汎德永業表示，4月業績受惠於BMW熱門車款3系列、5系列、X系列大量到港，加上BMW重磅電動車全新iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50旗艦版正式啟動交車，帶動4月營收創下單月歷史新高紀錄。

汎德永業進一步指出，依目前預收單情況來看，旗下兩大經銷品牌BMW與保時捷（Porsche）買氣均相當高，收單情況更較往年為佳，雖目前交車時程受到俄烏戰爭、船運、晶片短缺等因素影響，產生訂單遞延，然目前BMW、保時捷年度銷售目標並未改變，公司也將持續積極與品牌總代理確認交車時程與爭取更多新車配額，公司預期遞延效應將伴隨後續新車到港逐漸發酵。

汎德永業表示，BMW純電四門轎跑i4 eDrive40、i4 M50預計5月下旬正式在台發表，目前已搶先啟動2023年式車型配額銷售，近期更配合品牌總代理布局充電站建置計劃，將根據台灣消費者的用車習慣與生活型態於年底前完成台灣環島14座BMW i高速充電站建置。透過BMW i高速充電站，BMW iX xDrive50最快僅需6分鐘就能補充100km的續航里程，預期將能增添電動車銷售誘因，提升車主使用純電車款時的安心與信賴感，對公司搶攻國內電動車市場也將產生全面性的助益。

而在保時捷部分，熱門休旅車Cayenne Coupe、Macan目前銷售依舊維持高檔表現，4月收單數續創新高，保時捷也將迎來全新Macan、Macan S、Macan GTS三款車型，在車型戰力全面提升下，預期將能持續推升新車銷售業績成長。

汎德永業進一步指出，隨著BMW、保時捷在台銷售數量穩定增加，車主回原廠維修保養比率極高，維保業務逐年穩健成長趨勢不變，6日董事會通過「汎德台中BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」投資案，將斥資新台幣13億元興建全台最大逾7,000坪BMW經銷據點，加上預計明年第一季完工的「台中保時捷4S多功能展示中心 」，將助於公司全面搶攻台中豪華車市場商機，並預期能進一步帶動新客群的賞車與購車熱潮，維修保養業務也能逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展將更有助益。