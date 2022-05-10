王品集團（2727）公布4月自結營收，兩岸合併營收11.5億元，受大陸疫情拖累，年減22.49％。累計1至4月營收58.2億元、年減5.96％。

展望後市，本土疫情雖持續升溫，王品集團評估應為短期干擾，仍按原計畫創新品牌、展店拓點，4月進軍「全台燒肉一級戰區」台中公益路，開出全新燒肉餐酒館「最肉」，為王品集團旗下最高價燒肉品牌。5月初南、北同步展鍋物新店，「青花驕」進駐高雄漢神巨蛋商圈，斥資2,500萬打造精品旗艦店，「尬鍋」搶進年輕人聚集的中山商圈，配合周邊客群需求，周末更延長營業時間至半夜兩點，全力拚營運動能。

展望5月，王品集團表示，母親節檔期雖受疫情影響，各品牌仍維持7成左右的來客率，因應日益增加的外帶需求，集團21個品牌祭出外帶自取最高88折優惠，搭配「王品瘋美食APP」再送最高438點瘋點數；「王品牛排」、「陶板屋」、「藝奇」等品牌設計限定餐點，只有外帶吃得到；自有電商「王品瘋美食購物網」4月訂單量激增2.4倍，除了推出居家自煮限量組合，更首度跨界販售母親節蛋糕，盼能為集團營收挹注活水。

王品台灣事業群4月營收9億元，創歷史同期次高，年減9.34％。根據最新統計，截至4月底，大陸至少40個城市正面臨靜態管理或封控管制，有2,500萬人口的上海更封城逾1個半月，衝擊王品大陸事業群營收降為2.5億元，年減49.03％。

台灣事業群在清明連假與五倍券倒數商機帶動下，守住營收9億元高標，各品牌推五倍券晚鳥優惠吸客，「西堤牛排」使用五倍券消費就享肉量升級，帶動平日來客數增加3-4成。「和牛涮」憑五倍券消費套餐，就送日本A5和牛一份，約有3成顧客為此而來。此外，吃到飽品牌營運維持高檔，3月在台中拓點的和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣」，4月就達成千萬營收目標；燒肉吃到飽「肉次方」連續5個月入榜，品牌兩家門店都破千萬營收。

5月母親節檔期雖受疫情影響，王品各品牌仍維持7成左右的來客率，因應日益增加的外帶需求，集團21個品牌祭出外帶自取最高88折優惠，搭配「王品瘋美食APP」再送最高438點瘋點數；「王品牛排」、「陶板屋」、「藝奇」等品牌設計限定餐點，只有外帶吃得到；自有電商「王品瘋美食購物網」4月訂單量激增2.4倍，除了推出居家自煮限量組合，更首度跨界販售母親節蛋糕，盼能為集團營收挹注活水。