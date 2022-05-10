升息效應加上新台幣貶值，助攻國泰金控獲利，國泰金10日公告，4月單月稅後獲利97.4億元，在15家金控中排名單月第二，累計前4月稅後獲利439.5億元，較去年同期衰退38％，主要是去年同期是股債多頭，基期被墊高，而今年前4月獲利依舊是國泰金成立20年以來的次高，每股稅後獲利（EPS）達3.33元。

4月主要是新台幣大貶8.9角，貶幅近3％，國泰金子公司國泰人壽有大量的匯兌利益，單月增提外匯準備金72億元，餘額已來到302億元，國壽今年已連四個月增提外匯準備金，一共增提212億元，等於前4個月匯兌利益逾300億元。

同時國壽4月亦趁資本市場波動，利率反彈之際，調整投資組合，實現資本利得後，將資金加碼債券，增加未來經常性收益率，4月國壽單月稅後獲利76.8億元，累計前4月稅後賺335.7億元，亦是歷史次高紀錄。

在升息趨勢下，國泰金另一大子公司國泰世華銀，因活存比原本就高，今年更積極衝刺外幣放款，淨利息收入成長12％，手續費收入亦增12％，4月單月稅後獲利20.5億元，超越中信銀，拿下國銀4月獲利王，累計前4月稅後獲利89.2億元，則暫居第二，與中信銀相距5億多元。

國泰世華銀前4月獲利亦是其史上次高，而國泰產險前4月獲利8.4億元、國泰投信前4月賺5.9億元，都是其史上同期新高。