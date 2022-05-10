台中市兒童莫德納疫苗5月11日開打，台中市教育局公布回收狀況，及家長給孩子接種的意願比例。（台中市政府提供）

台中市兒童莫德納疫苗5月11日開打，中市教育局提醒兒童接種莫德納應注意的事項。（台中市政府提供）

台中市兒童莫德納疫苗5月11日開打，台中市長盧秀燕也在中市疫情記者會公布目前回收國小學童同意接種比例約26.23％、幼兒園有意願施打比例14.47％，陸續回收中；另針對即將來臨的畢業季，教育局專委郭明洲呼籲，學校評估疫情發展調整畢業典禮型式。

疫情嚴峻下，中央流行疫情指揮中開放兒童接種新冠疫苗，市長盧秀燕多次強調不催打，在陸續回收兒童莫德納接種意願書後，將在5月11日陸續展開校園及診所預約接種，台中市教育局也公開接種意願書回收狀況，以及同意接種比例。

教育局專委郭明洲指出，教育局統計各校接種意願書回收工作，截至10日中午，國小（含6所私校）235校已經回收181校，共11萬0871名學童，同意接種2萬9079名，比例約26.23％；台中市公私立幼兒園770園，其中725園所已完成填報，滿6歲總人數1萬8973人，有意願施打人數2745人，比例14.47％。

郭明洲也提醒家長，接種前要睡眠充足、不空腹，接種時捲起衣袖、不驚慌，接種前後多補充水份，接種後留心並追蹤身體狀況。

不但加速兒童疫苗接種，另盧秀燕也在疫情記者會中提醒18歲以上民眾，台中市5月14日將再開設40餘處快打站，對象是18歲以上的市民接種第3劑，這次快打站已針對18歲至24歲市民朋友發送通知書，25歲以上的市民朋友也可直接到快打站接種，提醒想接種第三劑疫苗的市民把握居住里別的施打時間，並攜帶健保卡、小黃卡到快打站接種。

針對校園畢業季到來，郭明洲被問及會不會建議各級學校停辦畢業典禮，他回應，市府相當重視各級學校師生安全，呼籲學校評估疫情發展調整畢業典禮型式，建議採線上直播或廣播視訊等多元方式進行，全力防堵疫情蔓延。