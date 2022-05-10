疫情升溫，監察院不敢觸碰防疫疏失，卻就同一案件二次彈劾「曲棍球案」的陳隆翔檢察官，藍委賴士葆痛批，監委難道沒事情做了嗎？現在五院的分際混亂模糊，成為政黨效力的類東廠，總統蔡英文要負最大責任。

賴士葆今指出，監察委員二度彈劾檢察官，明明知道干預司法的獨立辦案會引來外界包括法界的批評指責，10個監委還是執意的集體沉淪做出彈劾的決定。過去段宜康誓言所指控不實要吞曲棍球，後來並未兌現，變成政壇的笑柄。現在監委要違背「一事不再理」的原則，二度彈劾變成二度笑話。

賴士葆痛批，監委把自己當成第四審，違背憲法干預司法獨立的核心價值，多年來一直上演濫權之亂。陳師孟任監委的時候常發表一些驚世金句，說要用彈劾、糾舉辦綠不辦藍的法官，陳師孟高調違憲調查、約詢承審法官，當時有1500法官聯署抗議。走了陳師孟，監察院沒有變好，現在監委高涌誠等人二度彈劾檢察官陳隆翔，因為陳沒有依照執政黨的意思起訴，要把陳移送懲戒法院，這是道地的政治追殺。將來承審的法官如果判決不合監察院的意思，可能會同樣慘遭被追殺的命運。

賴士葆感嘆，社會因為疫情已經夠亂了，沒有快篩試劑、沒有藥品，醫療量能快失控，確診數都飆高到全球第一了，監委難道沒事情做了嗎？去年的疫苗之亂、疫情破口，傳出監委要約談，行政院長蘇貞昌喝斥表示那時候約談不厚道也不公平，監委就全然鴉雀無聲，監督的角色完全錯亂。依照憲法規定，監委應當超越黨派，但是蔡英文提名的監委都是具有綠色背景的人士，不只是監察院，還有中選會、NCC，所有的獨立機關都變成為政黨效力的類東廠。五院的分際混亂模糊，蔡英文要負最大責任。