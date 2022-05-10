保七總隊日前查獲獵人違法獵熊鷹，並稱黑市1支羽毛叫價6萬，對此，白鷺部落5位傳統領袖怒訴獵人遭汙名化。（謝佳潾攝）

保七總隊日前查獲屏東來義山區有獵人違法獵熊鷹，並稱黑市1支羽毛叫價6萬，對此，白鷺部落不滿抗議，5位傳統領袖怒訴獵人遭汙名化，強調獵人若買賣熊鷹羽毛會被唾棄、逐出部落，請各界正視原民文化，別把獵人當賊。

警政署保七總隊9日發布新聞除指稱逮獲獵人違法獵熊鷹外，還指出「熊鷹被原民視為聖鳥，羽毛更是貴族重要頭飾，也是權力象徵，市場行情從每根1萬元起跳，三角黑斑清晰的鷹羽，特別是第5、6根羽毛，在坊間可喊價高達5至6萬元」。

此言論引發來義鄉白鷺部落不滿，核心傳統領袖曾華德10日特地戴上插有「熊鷹羽毛」的帽子，與其他4位傳統領袖召開記者會，怒訴獵人慘遭汙名化，同時質疑警方的偵辦過程有瑕疵，並非現場逮獲獵人獵熊鷹，僅是查獲標本而已，要求原民立委正視這件案子，還給族人公道。

「我這個羽毛一毛錢都不用。」曾華德指著頭頂羽毛怒道，怎麼可以說1支羽毛6萬塊，他頭頂的羽毛經世世代代傳承下來是無價的，而且獵人若買賣羽毛是會被族人唾棄、逐出部落，所以怎能如此汙名化獵人，把獵人當作賊。

曾華德說，熊鷹是鳥類之王，但牠曾在田園攻擊嬰兒，所以也是族人的敵人，因此當獵人獵到牠時，需經靈媒用嚴謹的祭儀來處理，一來是對熊鷹的恭敬，二來是標榜獵人的尊榮，且羽毛多作為慶典、祈福之用，頭目戴熊鷹羽毛雖是榮耀象徵，但更大意義是部落的平安符。

他強調，全案已進入司法，族人予以尊重，但希望要超然、公正的調查，不能說違法第幾條就判，應該要先了解原民的文化背景，回到法律層面來看，至今仍有許多原民不懂法律條文，他們只知道自己是獵人，他相信這樣的事不會只發生在白鷺部落，政府若不嚴正看待，類似事件只會層出不窮。

「總統出來講！」盧比黎亞呢家族傳統領袖王文華也表示，蔡英文總統自稱有1／4的原民血統，那希望她能出來講句公道話，不要讓王光祿事件重演。