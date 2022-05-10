金曲獎官方臉書宣布今年「33屆金曲獎頒獎典禮」將移師至高雄舉辦，將在7月2日盛大登場。據悉，場地選在高雄巨蛋舉辦，因為高流目前確定當天已有安排活動，高流從7月1日到3日全都已安排英國發跡的「STOMP破銅爛鐵」演出。

金曲獎頒獎典禮曾在第12、13、16屆時南移到高雄舉行，時隔17年4度到高雄舉辦金曲獎，高雄市市長陳其邁熱情留言「期待 歡迎」，許多網友興奮求今年金曲入圍公布名單時間、如何獲得門票入場等，對此，文化部10日回應：「請以官方發布訊息為準。」