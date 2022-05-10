金曲獎時隔17年再度南移 今年舉辦地點、時間曝光 16:392022/05/10 中時 許雅淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金曲獎宣布今年金曲典禮將於7月2日在高雄登場。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金曲獎官方臉書宣布今年「33屆金曲獎頒獎典禮」將移師至高雄舉辦，將在7月2日盛大登場。據悉，場地選在高雄巨蛋舉辦，因為高流目前確定當天已有安排活動，高流從7月1日到3日全都已安排英國發跡的「STOMP破銅爛鐵」演出。 金曲獎頒獎典禮曾在第12、13、16屆時南移到高雄舉行，時隔17年4度到高雄舉辦金曲獎，高雄市市長陳其邁熱情留言「期待 歡迎」，許多網友興奮求今年金曲入圍公布名單時間、如何獲得門票入場等，對此，文化部10日回應：「請以官方發布訊息為準。」 高雄城中城變平地 市府新建公園重開放性 林欽榮視察原七賢國中舊校舍拆除工程 #金曲獎 #舉辦 #高雄 #時隔 #17年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 PLG》鋼鐵女神雅典娜有姊妹檔 妹妹怡庭京劇女伶出身 15:582022/05/09 體育 刺激生育率 議員促高市府增加補助 04:102022/05/09 地方新聞 鐵馬進香復刻 首日200多人參與 04:102022/05/09 地方新聞 逝世60周年 清華前校長梅貽琦講座登場 04:102022/05/10 生活新聞 時隔十年 李嘉誠 重返大陸房地市場 04:102022/05/09 全球財經 追思八田與一 賴清德談台日友好 04:102022/05/09 地方新聞 PTT瘋傳「中央徵台北快篩送高雄」 高市府怒報警提告 11:302022/05/08 社會 城中城5月底夷為平地 高市府辦新建公園說明會 19:552022/05/09 生活 2022誰來做老大》高雄市長 高市長人選繼續拖 藍基層怒嗆黨中央 04:102022/05/10 政治要聞 跨界攜手益芳、發那科 KIAE高雄展 易格斯產品齊聚一堂 04:102022/05/09 產業特刊 中職第6隊落腳高雄 漸進式計畫「讓台鋼雄鷹有家的感覺」 13:172022/05/10 政治 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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