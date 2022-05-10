再嗆中央「對付我別比對病毒用心」 柯文哲：用網軍、名嘴治國遲早會遭到報應

中央和北市府近來為了快篩劑數量不斷爭論，台北市長柯文哲10日表示，公費快篩劑和一般民眾使用的快篩劑不一樣，買不到快篩劑也是事實，對付柯文哲不要比對付病毒用心，炮轟執政黨用網軍、名嘴治國遲早會遭到報應。

衛福部長陳時中最近因為快篩劑發放數量與北市府互槓，雙方數據總是兜不攏，柯文哲今主持防疫記者會時指出，都已經亂成這個樣子，還是那一句話，對付柯文哲不要比對付病毒用心，應該要討論怎麼解決問題，整天都在討論這些，覺得很厭煩。

有議員稱中央給北市快篩劑量是北北桃第2，累計到現在已經有100多萬劑了，柯文哲表示，北北基桃當中台北市人口排第2，按人口分配很正常，一開始快篩劑要給居家隔離的人使用的是公費，和民間一般使用的不一樣，公費當然由中央發放，不想講了，快篩劑買不到是事實，他認為緊急進口再過1周也會有，用網軍、名嘴治國遲早會遭到報應。

對於民進黨議員簡舒培稱市府都在爭功諉過，要求柯文哲若說謊要吞一千根針，柯文哲回說，有的人就不必回應了，正事不辦不知道在幹嘛，多花一點力氣把國家問題解決，「我是覺得很厭煩啦。」

至於，中央統計北市實名制快篩劑仍有1％，在全台數量算是多的，中央20日前要給全台每戶都有1份快篩劑。柯文哲說，要市府發放沒有問題，透過民政系統每戶發1份1天可完成，重點是要有東西可以發。